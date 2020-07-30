Супер Топ-модель по-украински: Лиза Доронько похудела на 10 кг ради участия в проекте

Участница первого сезона ТМПУ обещала привести себя в форму к Суперсезону и сдержала свое слово. Ну, почти сдержала...

Когда Новый канал объявил голосование за участниц «Супер Топ-модели по-украински» – сезона, в котором участвуют лучшие из лучших выпускниц модельных реалити, – Лиза Доронько из первого сезона «Топ-модели по-украински» пообещала поклонникам похудеть на 15 кг.

Мне нужно было обязательно выиграть это голосование! – говорит Лиза. – И я придумала план – сначала попросила своих подписчиков постить в сториз просьбы отдать за меня свой голос. Потом подключила блогеров, чтобы они публиковали у себя ссылки на голосование. Если пройду все этапы и попаду в Суперсезон, то похудею на 15 кило! Обещаю!

Обещание ей почти удалось сдержать – девушка и правда похудела. Правда, не на 15 кг, а на 10.

Самое главное – есть маленькими порциями, тогда можно есть, что угодно и не поправляться. Но я все равно стараюсь употреблять не все подряд, а правильную пищу: овощи, фрукты, мясо. А еще полностью отказалась от углеводов, не ем каши, – призналась выпускница модельного реалити Нового канала. – На собственном опыте поняла, что диеты – это бред!

Хотя похудение положительно отразилось на внешности Лизы, многие критикуют ее – мол, могла бы похудеть еще больше, плохо работала над собой. Но Доронько говорит, что даже 10 сброшенных килограмм – огромный труд для нее. И главное, что она избавилась от них без вреда для здоровья.

У меня расстройство пищевого поведения. Три года назад из-за похудения к финалу «Топ-модели по-украински» я довела себя до лопнувшего аппендикса из-за воспаленного кишечника, – объяснила Лиза. – Поэтому, девочки, очень важно не худеть в истерике, а вести здоровый образ жизни. К чему я и стремлюсь.

Помогут ли сброшенные килограммы победить Лизе в «Супер Топ-модели по-украински» – узнаете уже этой осенью в эфире Нового канала!

Напомним,