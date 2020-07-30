Олег Винник присоединился к важной социальной миссии

30 июля 2020 11:15 Юлия Крутиева
Олег Винник присоединился к важной социальной миссии
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

Артист №1 Олег Винник поддержал донорское движение.

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Певец Олег Винник стал почетным гостем на открытии реконструированного центра крови в Черкассах, которое состоялось 29 июля в родной области певца. 

Таким образом музыкант решил привлечь внимание к важной проблеме нехватки доноров в Украине, продемонстрировать социально-ответственную позицию и собственным примером вдохновить украинцев добровольно сдавать кровь для создания жизненно необходимых лекарств.

Донорство – одна из самых почетных миссий, которые может выбрать человек. Поделившись частичкой своей крови, мы потенциально можем кому-то спасти жизнь, - отметил Олег Винник. - Я очень рад, что на моей малой родине появляются такие инновационные, комфортные центры, и благодарен возможности поддержать важную социальную миссию.

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
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После официального открытия центра и общения с прессой артист отправился в зал донаций для сдачи крови, где для него подготовили специальное брендированное кресло.

Мой отец был почетным донором. Возможно, и я смогу продолжить его дело,
- поделился исполнитель и пожелал всем здоровья.

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
Напомним, 

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