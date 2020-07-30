Олег Винник присоединился к важной социальной миссии
Артист №1 Олег Винник поддержал донорское движение.
Таким образом музыкант решил привлечь внимание к важной проблеме нехватки доноров в Украине, продемонстрировать социально-ответственную позицию и собственным примером вдохновить украинцев добровольно сдавать кровь для создания жизненно необходимых лекарств.
Донорство – одна из самых почетных миссий, которые может выбрать человек. Поделившись частичкой своей крови, мы потенциально можем кому-то спасти жизнь, - отметил Олег Винник. - Я очень рад, что на моей малой родине появляются такие инновационные, комфортные центры, и благодарен возможности поддержать важную социальную миссию.
Мой отец был почетным донором. Возможно, и я смогу продолжить его дело,- поделился исполнитель и пожелал всем здоровья.