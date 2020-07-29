Потап рассказал о страстном сексе с Настей Каменских: Уже весь автобус слышит
Рэпер Потап поделился некоторыми интимными подробностями из жизни со своей супругой Настей Каменских.
Одной из тем, обсуждаемых украинским исполнителем с телеведущей, был секс в самом необычном месте. И Потап признался, что интим у них где только не случался. А иногда у влюбленных были просто рекордные цифры за день.
В самолете было, да и не раз, – признался муж Насти Каменских. – Если это большой трансатлантический боинг, то там можно поместиться. Были попытки и в маленьких самолетах. У нас это продолжается, что самое интересное. Было вчера вечером и будет сегодня, скорее всего. Мы тянемся друг к другу, мы любим друг друга. Случалось, что в ресторане говорим: «Мы сейчас подойдем». Потом возвращаемся, прихорашивается: «На чем мы остановились?». Бывало в гримерке, в автобусе… Нам говорили: «Ребята, ну пожалуйста, прекратите, уже весь автобус слышит это, вы задолбали». Мы страстные любовники! Она вызывает во все такие чувства, а я не могу остановиться, а она меня не может остановить. Бывали вообще какие-то рекордные цифры, когда мы просто не выходили из номера, закрывались на целый день!
Напомним,