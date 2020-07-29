Потап рассказал о страстном сексе с Настей Каменских: Уже весь автобус слышит

29 июля 2020 13:15 Юлия Крутиева
Потап рассказал о страстном сексе с Настей Каменских: Уже весь автобус слышит
Потап и Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Рэпер Потап поделился некоторыми интимными подробностями из жизни со своей супругой Настей Каменских.

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Недавно продюсер Алексей Потапенко стал гостем программы youtube-канале Маши Ефросининой "Экзамен". В рамках интервью рэпер рассказал много ранее неизвестных историй из своей жизни и жизни певицы NK.

Одной из тем, обсуждаемых украинским исполнителем с телеведущей, был секс в самом необычном месте. И Потап признался, что интим у них где только не случался. А иногда у влюбленных были просто рекордные цифры за день.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

В самолете было, да и не раз, – признался муж Насти Каменских. –  Если это большой трансатлантический боинг, то там можно поместиться. Были попытки и в маленьких самолетах. У нас это продолжается, что самое интересное. Было вчера вечером и будет сегодня, скорее всего. Мы тянемся друг к другу, мы любим друг друга. Случалось, что в ресторане говорим: «Мы сейчас подойдем». Потом возвращаемся, прихорашивается: «На чем мы остановились?». Бывало в гримерке, в автобусе… Нам говорили: «Ребята, ну пожалуйста, прекратите, уже весь автобус слышит это, вы задолбали». Мы страстные любовники! Она вызывает во все такие чувства, а я не могу остановиться, а она меня не может остановить. Бывали вообще какие-то рекордные цифры, когда мы просто не выходили из номера, закрывались на целый день!

Настя Каменских демонтсрирует шикарную фигуру в купальнике / instagram.com/kamenskux

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А ведь Потап мог никогда и не быть вместе с красоткой Настей. С дрожью в голосе и со слезами на глазах Алексей вспомнил страшную аварию, в которой Каменских чудом осталась жива, а трое людей погибло. Подробнее об этом жутком инциденте читайте на нашем сайте по ссылке.

Напомним, 

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