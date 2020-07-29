Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова похвасталась шикарным кольцом от любимого, который старше ее на 21 год

29 июля 2020 12:10 Юлия Крутиева
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова похвасталась шикарным кольцом от любимого, который старше ее на 21 год
Актриса Лиза Арзамасова
instagram.com/liza_arzamasova

В начале июля в СМИ появилась информация, что Елизавета Арзамасова закрутила роман с мужчиной, который годится ей в отцы.

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Речь шла об отношениях 25-летней звезды сериала "Папины дочки" Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха – хореографа, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию. Позже спортсмен подтвердил роман с девушкой.

Спортсмен Илья Авербух / instagram.com/averbukhofficial

И долго тянуть со свадьбой, видимо, пара не собирается. На днях в одном из прямых эфиров в Инстаграм Лиза похвасталась шикарным помолвочным кольцом с огромным камнем. Цена данного ювелирного украшения, по оценке дизайнеров, колеблется в районе 250 тысяч гривен, а если оно брендовое, то может достигать и всех 500 тысяч гривен.

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Возможно, свадьбу влюбленные сыграют уже после новоселья. Сейчас Илья Авербух строит загородный дом. Как ранее писали СМИ, Лиза недовольна условиями, в которых проживала с женихом. И ради нее фигурист строит новое жилье.

Лиза Арзамасова показала кольцо от Ильи Авербуха / instagram.com/liza_arzamasova

Поклонники звездной пары предположили, что Арзамасова и Авербух решили рассекретить свои отношения после того, как в Сети всплыла информация о романе другой актрисы сериала "Папины дочки" – Мирославы Карпович с Павлом Прилучным. Ведь до этого свою личную жизнь Елизавета тщательно скрывала.

Напомним, 

 

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