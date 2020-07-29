Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова похвасталась шикарным кольцом от любимого, который старше ее на 21 год
В начале июля в СМИ появилась информация, что Елизавета Арзамасова закрутила роман с мужчиной, который годится ей в отцы.
И долго тянуть со свадьбой, видимо, пара не собирается. На днях в одном из прямых эфиров в Инстаграм Лиза похвасталась шикарным помолвочным кольцом с огромным камнем. Цена данного ювелирного украшения, по оценке дизайнеров, колеблется в районе 250 тысяч гривен, а если оно брендовое, то может достигать и всех 500 тысяч гривен.
Поклонники звездной пары предположили, что Арзамасова и Авербух решили рассекретить свои отношения после того, как в Сети всплыла информация о романе другой актрисы сериала "Папины дочки" – Мирославы Карпович с Павлом Прилучным. Ведь до этого свою личную жизнь Елизавета тщательно скрывала.
Напомним,
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