Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова похвасталась шикарным кольцом от любимого, который старше ее на 21 год

В начале июля в СМИ появилась информация, что Елизавета Арзамасова закрутила роман с мужчиной, который годится ей в отцы.

Речь шла об отношениях 25-летней звезды сериала "Папины дочки" Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха – хореографа, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию. Позже спортсмен подтвердил роман с девушкой.

Спортсмен Илья Авербух / instagram.com/averbukhofficial

И долго тянуть со свадьбой, видимо, пара не собирается. На днях в одном из прямых эфиров в Инстаграм Лиза похвасталась шикарным помолвочным кольцом с огромным камнем. Цена данного ювелирного украшения, по оценке дизайнеров, колеблется в районе 250 тысяч гривен, а если оно брендовое, то может достигать и всех 500 тысяч гривен.

Возможно, свадьбу влюбленные сыграют уже после новоселья. Сейчас Илья Авербух строит загородный дом. Как ранее писали СМИ, Лиза недовольна условиями, в которых проживала с женихом. И ради нее фигурист строит новое жилье.

Лиза Арзамасова показала кольцо от Ильи Авербуха / instagram.com/liza_arzamasova

Поклонники звездной пары предположили, что Арзамасова и Авербух решили рассекретить свои отношения после того, как в Сети всплыла информация о романе другой актрисы сериала "Папины дочки" – Мирославы Карпович с Павлом Прилучным. Ведь до этого свою личную жизнь Елизавета тщательно скрывала.

Напомним,