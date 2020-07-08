Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, который годится ей в отцы
Мирослава Карпович может облегченно вздохнуть, публика переключилась на другую актрису сериала Папины дочки - Лизу Арзамасову.
Сегодня СМИ облетела новость, что 21-летняя Елизавета встречается с мужчиной, который старше ее на 21 год. Оказалось, что возлюбленным Арзамасовой стал 46-летний Илья Авербух – серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и продюсер собственных ледовых шоу.
Позже Авербух и Арзамасова российским порталам официально подтвердили, что между ними роман. Однако решили не делиться какими-либо деталями своих отношений.
К слову, сейчас Илья Авербух воспитывает 16-летнего сына Мартина от предыдущего брака. С супругой Ириной Лобачевой мужчина развелся после 12 лет брака.
Напомним,