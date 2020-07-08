Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, который годится ей в отцы

8 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, который годится ей в отцы
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова
instagram.com/liza_arzamasova

Мирослава Карпович может облегченно вздохнуть, публика переключилась на другую актрису сериала Папины дочки - Лизу Арзамасову.

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Актриса Лиза Арзамасова, которая получила популярность благодаря роли заучки Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", всегда свою личную жизнь скрывала от общественности. Ей несколько раз приписывали романы с коллегами, однако девушка их не подтверждала.

Сегодня СМИ облетела новость, что 21-летняя Елизавета встречается с мужчиной, который старше ее на 21 год. Оказалось, что возлюбленным Арзамасовой стал 46-летний Илья Авербух – серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и продюсер собственных ледовых шоу.

Хореограф Илья Авербух / instagram.com/averbukhofficial

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Информация о романе пары появилась после того, как сайт HELLO! опубликовал фотографии с романтического свидания Лизы и Ильи. За столиком в кафе пара нежно держалась за руки, также иногда мужчина поглаживал колено любимой.

Позже Авербух и Арзамасова российским порталам официально подтвердили, что между ними роман. Однако решили не делиться какими-либо деталями своих отношений.

Актриса Лиза Арзамасова / instagram.com/liza_arzamasova

К слову, сейчас Илья Авербух воспитывает 16-летнего сына Мартина от предыдущего брака. С супругой Ириной Лобачевой мужчина развелся после 12 лет брака.

Напомним,

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