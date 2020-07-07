Леся Никитюк рассказала, как изменилась работа над 2 сезоном тревел-шоу Le Маршрутка

Эксклюзив 7 июля 2020 17:50 Юлия Крутиева
Леся Никитюк рассказала, как изменилась работа над 2 сезоном тревел-шоу Le Маршрутка
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба

С приходом коронавируса люди стали бояться путешествовать. Но только не отважная Леся Никитюк. Шум мотора самолета, стук колес поезда и дребезжание маршрутки, видимо, у нее в крови.

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Леся Никитюк не побоялась в условиях непростой эпидемиологической ситуации собрать команду таких же любителей тревела и отправиться снимать для Нового канала второй сезон «Le Маршрутки». Правда, все же дождалась ослабления карантина, чтобы обезопасить свою команду.

Мы ездили в такие села, где не было выявленных случаев заражения Covid-19 – рассказывает ведущая Леся Никитюк. – Тем не менее, вся команда соблюдала карантинные меры, которые предотвращают распространение коронавируса в Украине. Мы взяли с собой кучу санитайзеров, и постоянно ими пользовались. На локациях вся съемочная группа работала в масках. После первого этапа съемок, перед тем, как вернуться в Киев, все прошли экспресс-тесты на Covid-19. Они оказались негативными. Но чтобы максимально обезопасить себя и окружающих, вся команда сделала дополнительный ПЦР-тест на коронавирус.

Команада тревел-шоу Le Маршрутка / пресс-служба

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Теперь Леся шутит, что она – завидная невеста. Ее можно звать на свидание без страха заразиться Covid-19. Тем не менее, ведущая и дальше готова идти на риски и путешествовать в период эпидемии. Ведь ее цель – вдохновить украинцев исследовать родную страну. Когда границы мировых курортов закрыты, мечтой становятся не французские Альпы, а родные Карпаты. Кстати, туда «Le Маршрутки» тоже заедет, чтобы показать их во всей красе этой осенью на Новом канале.

Напомним,

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личная жизнь звезд Новый Канал Леся Никитюк телешоу путешествие тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон

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