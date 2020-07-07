Леся Никитюк рассказала, как изменилась работа над 2 сезоном тревел-шоу Le Маршрутка
Эксклюзив 7 июля 2020 17:50
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба
С приходом коронавируса люди стали бояться путешествовать. Но только не отважная Леся Никитюк. Шум мотора самолета, стук колес поезда и дребезжание маршрутки, видимо, у нее в крови.
Мы ездили в такие села, где не было выявленных случаев заражения Covid-19 – рассказывает ведущая Леся Никитюк. – Тем не менее, вся команда соблюдала карантинные меры, которые предотвращают распространение коронавируса в Украине. Мы взяли с собой кучу санитайзеров, и постоянно ими пользовались. На локациях вся съемочная группа работала в масках. После первого этапа съемок, перед тем, как вернуться в Киев, все прошли экспресс-тесты на Covid-19. Они оказались негативными. Но чтобы максимально обезопасить себя и окружающих, вся команда сделала дополнительный ПЦР-тест на коронавирус.
Команада тревел-шоу Le Маршрутка / пресс-служба
Напомним,