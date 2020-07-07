Елена-Кристина Лебедь призналась, за что банит Insta-критиков: Пожри, блин, дистрофан!

Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассказала, как относится к Insta-критикам.

Как и каждый публичный человек, Елена-Кристина Лебедь часто подвергается критике. И больше всего желающих обсудить внешний вид ведущей или ее поведение, конечно, находится в соцсетях.

К конструктивной критике я отношусь с энтузиазмом, – объясняет ведущая «Аферистов в сетях». – У меня в коллективе есть коллеги, чья честная конструктивная критика для меня, как глоток воды! Слово «конструктивная» здесь решающее. Реагирую только на такую критику – адекватно, с пониманием и выводами. Все остальные – «А че худая?», «Пойди пожри!», «Отрасти волосы, а то страшилище» – сразу в бан (улыбается).

Ведущая "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь / instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь не отвечает на подобные слова не потому, что боится язвительных комментариев. А потому, что не видит смысла оправдываться перед своими недоброжелателями.

Бесполезно объяснять людям без такта и культуры поведения, что конституцию тела не изменить, – говорит телеведущая. – И что прическа, мое «пожри», мои ляжки и мой пресс – это только мое дело. Вы же не подходите к незнакомцу в метро и не выпаливаете: «Что за прическа? Отрасти волосы! И пожри, блин, дистрофан!» Представляете, куда он вас пошлет? (смеется). У человека своя жизнь и свой выбор во всем.

Ведущая "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь / instagram.com/elena_kristina_lebed

К счастью, сторонников у Елены-Кристины Лебедь больше, чем критиков. И ведущая Нового канала не устает их благодарить, выставляя в своих соцсетях их фотографии и положительные отзывы.

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