Елена-Кристина Лебедь в купальнике проходила кастинг в поп-группу влиятельного продюсера

1 июля 2020 12:05 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь в купальнике проходила кастинг в поп-группу влиятельного продюсера
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

В ведущей проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елене-Кристине Лебедь разглядели музыкальный талант через интернет.

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На этот раз не Елена-Кристина Лебедь искала встречи с мошенниками, а они с ней. На сайте знакомств ведущей «Аферистов в сетях» написала девушка по имени Лиля. Представилась секретарем влиятельного продюсера и пригласила на кастинг.

Объяснила, что продюсер ищет новую певицу для раскрутки, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Наверное, мой вокал поразил их по переписке (улыбается). Потому что говорили, что я идеальный вариант. И предупредили, чтобы взяла с собой купальник.

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020) / пресс-служба Нового канала

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А проходил кастинг на частной звукозаписывающей студии, которая напоминала больше чей-то загородный дом. Из присутствующих был только мужчина лет пятидесяти, представившийся музыкальным продюсером. Никакой техники или видеокамер. Вместо этого – шампанское и шоколад.

Неужели это тупой разводняк? – решила узнать ведущая «Аферистов в сетях». – Неужели богатый чувак на своей даче устраивает кастинг на одну ночь?

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020) / пресс-служба Нового канала

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Пока Елена-Кристина Лебедь тянула время и соглашалась на предложения продюсера – спеть и станцевать в купальнике – команда «Аферистов в сетях» разыскала настоящих владельцев дома. И никакого отношения к шоу-бизнесу не имели ни они, ни так называемый продюсер. Он просто присматривает за жильем.

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала советует девушкам быть бдительными и не вестись на комплименты незнакомцев. К счастью, на помощь Елене-Кристине Лебедь пришла команда «Аферистов в сетях» вместе с владельцем дома, они и рассекретили липового продюсера. А для любой другой девушки все могло закончиться сексуальными домогательствами.

Не пропустите новые резонансные расследования мошенничеств в «Аферистах в сетях» каждый вторник в 19:00 на Новом канале!

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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