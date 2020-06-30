Анна Панова умилила поклонников фотографиями с крестин дочери
Ведущая Анна Панова отметила семейный праздник.
Об этом радостном событии Панова сообщила на своей странице Инстаграм, а также выложила серию трогательных фотографий с крестин.
Церемонию крещения дочки Пановой состоялась в Преображенской церкви в Ворзеле под Киевом. Крестными Миланы стали друзья ведущей - Дмитрий и Александра.
Під час таїнства Мілана отримала церковне ім‘я Меланія. Поводилася дуже спокійно, проспала майже всю церемонію. Лише коли панотець рясно окропив її святою водою, прокинулася і зойкнула від несподіванки, - пишетв своем блоге звезда. - Ми запросили на святкування лише найближчих друзів і своїх батьків та пішли до ресторану з відкритою терасою. Мій чоловік @kamalexx написав та присвятив донечці вірша - це стало зворушливим сюрпризом для всіх, і для мене також.
Напомним,