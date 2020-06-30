Анна Панова умилила поклонников фотографиями с крестин дочери

30 июня 2020 09:45 Юлия Крутиева
Анна Панова умилила поклонников фотографиями с крестин дочери
Анна Панова с мужем и дочкой
instagram.com/annapanova

Ведущая Анна Панова отметила семейный праздник.

Читайте такжеТайный агент-4: можно ли есть неоплаченные продукты в супермаркете
Спустя три месяца после рождения первенца ведущая Анна Панова крестила девочку, которую он вместе с мужем назвала редким именем – Милана.

Об этом радостном событии Панова сообщила на своей странице Инстаграм, а также выложила серию трогательных фотографий с крестин.

Церемонию крещения дочки Пановой состоялась в Преображенской церкви в Ворзеле под Киевом. Крестными Миланы стали друзья ведущей - Дмитрий и Александра.

Читайте такжеВладимир Зеленский наградил орденами и званиями звезд украинского шоу-бизнеса
После таинства крещения в церкви Анна вместе с мужем, родителями и друзьями отправились в ресторан. Зал заведения украсили надувными шариками и огромными крыльями ангела из цветов и перьев.

Під час таїнства Мілана отримала церковне ім‘я Меланія. Поводилася дуже спокійно, проспала майже всю церемонію. Лише коли панотець рясно окропив її святою водою, прокинулася і зойкнула від несподіванки, - пишетв своем блоге звезда. - Ми запросили на святкування лише найближчих друзів і своїх батьків та пішли до ресторану з відкритою терасою. Мій чоловік @kamalexx написав та присвятив донечці вірша - це стало зворушливим сюрпризом для всіх, і для мене також.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети новости крестины Анна Панова

Материалы по теме

Беременная Кэти Перри призналась, что задумывалась о суициде
Новости

Беременная Кэти Перри призналась, что задумывалась о суициде
Потап эмоционально отреагировал на звание, которое ему присвоил президент Зеленский
Новости

Потап эмоционально отреагировал на звание, которое ему присвоил президент Зеленский
Плюсы и минусы LASIK. Стоит ли рисковать?
Офтальмология

Плюсы и минусы LASIK. Стоит ли рисковать?
Как с обложки: делаем трендовые серьги-треугольники своими руками
Lifestyle

Как с обложки: делаем трендовые серьги-треугольники своими руками

Популярное на сайте

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK