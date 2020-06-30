Анна Панова умилила поклонников фотографиями с крестин дочери

Анна Панова с мужем и дочкой

Ведущая Анна Панова отметила семейный праздник.

Спустя три месяца после рождения первенца ведущая Анна Панова крестила девочку, которую он вместе с мужем назвала редким именем – Милана.

Об этом радостном событии Панова сообщила на своей странице Инстаграм, а также выложила серию трогательных фотографий с крестин.

Церемонию крещения дочки Пановой состоялась в Преображенской церкви в Ворзеле под Киевом. Крестными Миланы стали друзья ведущей - Дмитрий и Александра.

После таинства крещения в церкви Анна вместе с мужем, родителями и друзьями отправились в ресторан. Зал заведения украсили надувными шариками и огромными крыльями ангела из цветов и перьев.

Під час таїнства Мілана отримала церковне ім‘я Меланія. Поводилася дуже спокійно, проспала майже всю церемонію. Лише коли панотець рясно окропив її святою водою, прокинулася і зойкнула від несподіванки, - пишетв своем блоге звезда. - Ми запросили на святкування лише найближчих друзів і своїх батьків та пішли до ресторану з відкритою терасою. Мій чоловік @kamalexx написав та присвятив донечці вірша - це стало зворушливим сюрпризом для всіх, і для мене також.

Напомним,