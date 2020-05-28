Анна Панова рассказала о тайной беременности и родах на карантине

Эксклюзив 28 мая 2020 21:15 Александр Кива
Анна Панова рассказала о тайной беременности и родах на карантине
Ведущая Анна Панова
пресс-служба

27 мая в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - телеведущая Анна Панова.

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Два месяца назад ведущая информационной программы «Сегодня» (канал «Украина») удивила всех новостью: она стала мамой! Как ей удалось держать в секрете свою беременность? Как справляется с новой ролью? Об этом Анна Панова рассказала в эксклюзивном интервью

Для вас весна – знаковое время года: весной вы вышли замуж, весной родилась дочь. Но свадьбу планировали заранее. А как получилось с беременностью?
Беременность тоже планировали. В первый год после свадьбы решили не спешить, насладиться жизнью молодоженов. А на втором поняли: пора! Но поскольку я журналист и моя работа в прямом эфире, хард-ток с политиками – это постоянный стресс, пришлось ждать до окончания президентских выборов. После них еще немного пождали, пока пройдут парламентские. Мечтали успеть как раз между избирательной кампанией-2019 и местными выборами-2020, чтобы я успела вернуться в строй. Что сказать? Так и вышло. (Улыбается.)

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №16-17, 2020 от 27 мая  в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

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