Беременная Кэти Перри призналась, что задумывалась о суициде

30 июня 2020 00:45 Юлия Крутиева
Беременная Кэти Перри призналась, что задумывалась о суициде
Певица Кэти Перри
Fotobank / GettyImages

В начале марта певица Кэти Перри сообщила, что готовится впервые стать мамой. А позже рассекретила и пол будущего малыша – звезда ожидает рождения дочки.

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Звезда рассказывает, что беременность дается ей нелегко, гормональные всплески делают свое дело. А из-за карантина Кэти Перри ограничивает себя в общении и движении, так как практически постоянно находится дома.

На днях исполнительница в интервью радиостанции SiriusXM CBC призналась, что у нее были мысли о самоубийстве. Это было в 2017 году, когда она рассталась со своим тогда еще бойфрендом Орландо Блумом, а ее альбом Witness - провалился.

Кэти Перри и Орландо Блум / Fotobank / GettyImages

Моя карьера развивалась по восходящей – все выше, выше и выше. А потом вдруг произошло падение – не такое уж и большое, как я понимаю сейчас, – рассказала Кэти Перри. – Но тогда для меня это было как землетрясение. Я столько вложила в это все, что части меня просто не стало. Я как раз рассталась с бойфрендом – сейчас уже отцом моего будущего ребенка, – и надеялась, что мой новый альбом выстрелит. Но все получилось совсем не так, и я просто была разбита.

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Справиться с трудностями певице помогла вера в Бога и в что-то, что больше нее, как говорила сама артистка. Кэти верит, что каждый человек создан с какой-то целью, и у нее также есть определенная миссия.

Беременная Кэти Перри / instagram.com/katyperry

Напомним, 

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