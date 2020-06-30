Беременная Кэти Перри призналась, что задумывалась о суициде
В начале марта певица Кэти Перри сообщила, что готовится впервые стать мамой. А позже рассекретила и пол будущего малыша – звезда ожидает рождения дочки.
На днях исполнительница в интервью радиостанции SiriusXM CBC призналась, что у нее были мысли о самоубийстве. Это было в 2017 году, когда она рассталась со своим тогда еще бойфрендом Орландо Блумом, а ее альбом Witness - провалился.
Моя карьера развивалась по восходящей – все выше, выше и выше. А потом вдруг произошло падение – не такое уж и большое, как я понимаю сейчас, – рассказала Кэти Перри. – Но тогда для меня это было как землетрясение. Я столько вложила в это все, что части меня просто не стало. Я как раз рассталась с бойфрендом – сейчас уже отцом моего будущего ребенка, – и надеялась, что мой новый альбом выстрелит. Но все получилось совсем не так, и я просто была разбита.
Напомним,