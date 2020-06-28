Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассталась со своим женихом Ричардом Горном
Соня Плакидюк шокировала откровением своих поклонников.
В интервью Кате Осадчей в рамках программы «Светская жизнь» Соня рассказала, что рассталась со своим женихом. Однако о причине расставания Плакидюк решила умолчать.
Вільна каса! Історія банальна – ми почали по-різному бачити своє майбутнє. Тут інколи не допомагає навіть найшаленіше кохання. Я знала, що усі почнуть вгадувати причину, але я переконую тебе Катю, не вгадає ніхто! Коли-небудь, коли всі свідки цієї історії помруть я напишу мемуари, а поки що можете вгадувати до вс**чки.
Отметим, практически 3 года назад хореограф-постановщик Ричард Горн сделал предложение своей возлюбленной Соне Плакидюк в эфире шоу «Сюрприз, сюрприз!», ведущей которого была Маша Ефросинина. А познакомилась пара еще в 2014 году на съемках развлекательных проектов.
Напомним,