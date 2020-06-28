Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассталась со своим женихом Ричардом Горном

28 июня 2020 00:15 Юлия Крутиева
Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассталась со своим женихом Ричардом Горном

Соня Плакидюк шокировала откровением своих поклонников.

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Армия фанатов fashion-фотографа и эксперта «Супермодели по-украински» ожидали уже свадьбу Сони Плакидюк с Ричардом Горном. Однако этому быть не суждено.

В интервью Кате Осадчей в рамках программы «Светская жизнь» Соня рассказала, что рассталась со своим женихом. Однако о причине расставания Плакидюк решила умолчать.

Соня Плакидюк и Ричард Горн / instagram.com/moi_sofism

Вільна каса! Історія банальна – ми почали по-різному бачити своє майбутнє. Тут інколи не допомагає навіть найшаленіше кохання. Я знала, що усі почнуть вгадувати причину, але я переконую тебе Катю, не вгадає ніхто! Коли-небудь, коли всі свідки цієї історії помруть я напишу мемуари, а поки що можете вгадувати до вс**чки.

Отметим, практически 3 года назад хореограф-постановщик Ричард Горн сделал предложение своей возлюбленной Соне Плакидюк в эфире шоу «Сюрприз, сюрприз!», ведущей которого была Маша Ефросинина. А познакомилась пара еще в 2014 году на съемках развлекательных проектов.

Соня Плакидюк и Ричард Горн / instagram.com/moi_sofism

Напомним,

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