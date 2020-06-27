Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина "отбила" дворецкого Школы леди у Юли Чигринец
Спустя практически полгода после окончания проекта Від пацанки до панянки-4, девушки до сих пор не отпускают от себя теплые и яркие воспоминания о Школе леди.
Недавно финалистка 4 сезона проекта «Від пацанки до панянки» Виктория #Боксерша Алехина приняла участие в пацанском краш-тесте на YouTube-странице Нового канала. Девушка откровенно рассказала, что на последней неделе реалити ей было очень сложно физически и эмоционально, и, возможно, это и стало причиной того, что она не победила.
Также Вика Алехина призналась, что из всех преподавателей Школы леди, на удивление, она больше всего общается именно с дворецким Алексеем Владимировичем Свинторжицким, которого в рамках проекта "пацанки" прозвали Питер Пен.
Мы до сих пор общаемся с учителями, – рассказала Виктория. – Больше всего я общаюсь с дворецким. Должны сходить с ним на кофе. Жду, жду...
Оооо... постоянно спорили, чей же он, – отвечает Виктория Алехина. – Я ей (Юлии Чигринец - прим.ред.) говорю, что Алексей Владимирович мой. Давай же вспомним, что же было на проекте. И каждый начинает придумывать, что же у кого было на проекте, и у кого ярче и красивей выглядит – значит тот и выиграл.
А вот на вопрос, что же связывает Вику и Алексея Владимировича, девушка сказала, что не обещала на это отвечать. Однако все же прокомментировала:
Это тот вопрос, на который я не обещала отвечать. Мы с Алексеем Владимировичем созданы друг для друга. И Юля... найдет себе свою любовь. Ей пора уже смириться с тем, что Алексей не ее. Вот и все. А что было, то уже секрет. Спросите у Алексея Владимировича. Он удивиться (смеется).
Напомним,