Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина "отбила" дворецкого Школы леди у Юли Чигринец

Спустя практически полгода после окончания проекта Від пацанки до панянки-4, девушки до сих пор не отпускают от себя теплые и яркие воспоминания о Школе леди.

В своих интервью "пацанки" делятся интересными моментами закулисья реалити, рассказывают об отношениях с другими участницами после проекта, а также активно отвечают на многие другие вопросы от своих поклонников.

Недавно финалистка 4 сезона проекта «Від пацанки до панянки» Виктория #Боксерша Алехина приняла участие в пацанском краш-тесте на YouTube-странице Нового канала. Девушка откровенно рассказала, что на последней неделе реалити ей было очень сложно физически и эмоционально, и, возможно, это и стало причиной того, что она не победила.

Виктория Алехина / instagram.com/victoria_alehina07

Также Вика Алехина призналась, что из всех преподавателей Школы леди, на удивление, она больше всего общается именно с дворецким Алексеем Владимировичем Свинторжицким, которого в рамках проекта "пацанки" прозвали Питер Пен.

Мы до сих пор общаемся с учителями, – рассказала Виктория. – Больше всего я общаюсь с дворецким. Должны сходить с ним на кофе. Жду, жду...

Сразу возник вопрос, а как же на это отреагирует Юлия Чигринец, об отношениях которой с дворецким гудела вся Сеть во время телепроекта.

Оооо... постоянно спорили, чей же он, – отвечает Виктория Алехина. – Я ей (Юлии Чигринец - прим.ред.) говорю, что Алексей Владимирович мой. Давай же вспомним, что же было на проекте. И каждый начинает придумывать, что же у кого было на проекте, и у кого ярче и красивей выглядит – значит тот и выиграл.

Юля Чигринец и Вика Алехина / instagram.com/victoria_alehina07

А вот на вопрос, что же связывает Вику и Алексея Владимировича, девушка сказала, что не обещала на это отвечать. Однако все же прокомментировала:

Это тот вопрос, на который я не обещала отвечать. Мы с Алексеем Владимировичем созданы друг для друга. И Юля... найдет себе свою любовь. Ей пора уже смириться с тем, что Алексей не ее. Вот и все. А что было, то уже секрет. Спросите у Алексея Владимировича. Он удивиться (смеется).

Напомним,