Ксения Собчак получила сотрясение мозга и сломала нос

26 июня 2020 13:45 Юлия Крутиева
Ксения Собчак получила сотрясение мозга и сломала нос
Телеведущая Ксения Собчак
instagram.com/xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак шокировала своих подписчиков, появившись в Сети не в самом лучшем образе.

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Телеведущая на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где она запечатлена в больничной палате с повязкой на носу. Ксения Собчак сообщила, что была прооперирована.

Причиной тому стало неудачное падение 39-летней звезды, в следствии чего она получила сотрясение мозга и сломанный нос. Собчак поблагодарила врачей за сложнейшую операцию и отдельно за то, что не распространили эту информацию раньше нее.

Ксения Собчак после операции / instagram.com/xenia_sobchak

К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться, - сообщила Ксения Собчак. - Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. И да, мой муж и мама поддерживали меня все это время, я их очень люблю!

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Фолловеры скандальной журналистки оказались в недоумении, увидев после публикацию телеведущей, где нет и намека на проведенную операцию. Сразу же в комментариях пошла волна критики о "разводе публики". Однако фото, размещенное в Сети, скорее всего сделано было еще до инцидента с падением Ксении Собчак. 

Напомним,

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