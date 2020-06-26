Ксения Собчак получила сотрясение мозга и сломала нос
Журналистка Ксения Собчак шокировала своих подписчиков, появившись в Сети не в самом лучшем образе.
Причиной тому стало неудачное падение 39-летней звезды, в следствии чего она получила сотрясение мозга и сломанный нос. Собчак поблагодарила врачей за сложнейшую операцию и отдельно за то, что не распространили эту информацию раньше нее.
К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться, - сообщила Ксения Собчак. - Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. И да, мой муж и мама поддерживали меня все это время, я их очень люблю!
Напомним,