Звезда Американской истории ужасов Эмма Робертс впервые станет мамой
Подоспели приятные новости для поклонников американской актрисы и певицы Эммы Робертс.
Информация о беременности Эммы в прессу просочилась благодаря инсайдеру из близкого окружения пары. А вот Робертс и Хедлунд пока не дают никаких официальных комментариев.
А вот бывшим возлюбленным Робертс является Эван Питерс. За него Эмма планировала выйти замуж. В декабре 2013 пара обручилась, однако летом 2015 года рассталась. Но осенью того же года возобновили отношения. Конец их любви пришел чуть больше года назад. Собственно тогда и вспыли новости о романе Эммы Робертс с Гарретом Хедлундом.
Напомним,