Звезда Американской истории ужасов Эмма Робертс впервые станет мамой

26 июня 2020 00:15 Юлия Крутиева
Звезда Американской истории ужасов Эмма Робертс впервые станет мамой
Актриса Эмма Робертс
Fotobank / GettyImages

Подоспели приятные новости для поклонников американской актрисы и певицы Эммы Робертс.

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Иностранные СМИ сообщают, что 29-летняя звезда телесериала «Американская история ужасов» и фильмов «Крик 4» и «Нерв» Эмма Робертс беременна. Звезда ждет ребенка от своего 35-летнего возлюбленного Гаррета Хедлунда. Малыш для обоих станет первенцем.

Информация о беременности Эммы в прессу просочилась благодаря инсайдеру из близкого окружения пары. А вот Робертс и Хедлунд пока не дают никаких официальных комментариев.

Нынешний бойфренд Эммы Робертс - Гаррет Хедлунд / Fotobank / GettyImages

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Отметим, об отношениях Эммы с ее нынешним бойфрендом Гарретом Хедлундом общественность узнала чуть больше года назад. До этого парень 4 года встречался актрисой Кирстен Данст.

А вот бывшим возлюбленным Робертс является Эван Питерс. За него Эмма планировала выйти замуж. В декабре 2013 пара обручилась, однако летом 2015 года рассталась. Но осенью того же года возобновили отношения. Конец их любви пришел чуть больше года назад. Собственно тогда и вспыли новости о романе Эммы Робертс с Гарретом Хедлундом.

Эмма Робертс с бывшим бойфрендом Эваном Питерсом / Fotobank / GettyImages

Напомним, 

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