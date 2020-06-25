Молодая жена Виктора Павлика рассказала, помогает ли певец своему больному сыну

К сожалению, последний год жизнь Виктора Павлика наполнена не только позитивными событиями.

Буквально месяц назад Виктор Павлик сыграл скромную свадьбу со своей возлюбленной. Певец женился на своем молодом концертном директоре – 26-летней Екатерине Репяховой.

Однако артисту не приходиться радоваться. Кроме уймы приятных пожеланий от поклонников, на Виктора нахлынула волна хейта и критики со стороны пользователей соцсетей.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/viktorpavlik

Многие пользователи шокированы тем, что в тот момент, когда его сын Павел бороться с онкологическим заболеванием, 54-летний артист устраивает свою личную жизнь с девушкой, которая сама годится ему в дочери.

Сам Виктор на подобные обвинения не реагирует. За все в ответе Екатерина. В своем новом видео в Инстаграм девушка решила поднять тему бывшей семьи супруга.

Репяхова заявила, что Виктор не бросил в беседе больного наследника. Наоборот, он обеспечивает Павла и ухаживает за ним. Певец приобрел для 21-летнего парня коляску, а весь период лечения возил к врачам.

Что касается к ситуации, если мы чего-то не показываем, это не значит, что этого не происходит. Не значит, что Виктор не беспокоится о сыне, не ездит туда. Я считаю, это было бы странно, если бы я транслировала такие вещи, как приобретение коляски, - говорит Екатерина. - Это все происходит в нашей жизни. Я не думаю, что это было бы приятно Виктору и Паше, если бы я об этом рассказывала. Если я или Виктор не показываем чего-то в своей жизни, это не говорит о том, что этого не происходит, что Виктор не ездит к сыну. Он ездит, он беспокоится, он его моет, он носит на себе. Он его возит в больницу. Просто я считаю, не стоит рассказывать об этом, тем более в своем блоге.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/viktorpavlik

Напомним,