Молодая жена Виктора Павлика рассказала, помогает ли певец своему больному сыну

25 июня 2020 18:35 Юлия Крутиева
Молодая жена Виктора Павлика рассказала, помогает ли певец своему больному сыну
Виктор Павлик с сыном
instagram.com/viktorpavlik

К сожалению, последний год жизнь Виктора Павлика наполнена не только позитивными событиями.

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Буквально месяц назад Виктор Павлик сыграл скромную свадьбу со своей возлюбленной. Певец женился на своем молодом концертном директоре – 26-летней Екатерине Репяховой. 

Однако артисту не приходиться радоваться. Кроме уймы приятных пожеланий от поклонников, на Виктора нахлынула волна хейта и критики со стороны пользователей соцсетей.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/viktorpavlik
Многие пользователи шокированы тем, что в тот момент, когда его сын Павел бороться с онкологическим заболеванием, 54-летний артист устраивает свою личную жизнь с девушкой, которая сама годится ему в дочери.

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Сам Виктор на подобные обвинения не реагирует. За все в ответе Екатерина. В своем новом видео в Инстаграм девушка решила поднять тему бывшей семьи супруга.

Репяхова заявила, что Виктор не бросил в беседе больного наследника. Наоборот, он обеспечивает Павла и ухаживает за ним. Певец приобрел для 21-летнего парня коляску, а весь период лечения возил к врачам.

Что касается к ситуации, если мы чего-то не показываем, это не значит, что этого не происходит. Не значит, что Виктор не беспокоится о сыне, не ездит туда. Я считаю, это было бы странно, если бы я транслировала такие вещи, как приобретение коляски, - говорит Екатерина. - Это все происходит в нашей жизни. Я не думаю, что это было бы приятно Виктору и Паше, если бы я об этом рассказывала. Если я или Виктор не показываем чего-то в своей жизни, это не говорит о том, что этого не происходит, что Виктор не ездит к сыну. Он ездит, он беспокоится, он его моет, он носит на себе. Он его возит в больницу. Просто я считаю, не стоит рассказывать об этом, тем более в своем блоге.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/viktorpavlik
Напомним, 

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