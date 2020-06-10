Виктор Павлик женился на молодой возлюбленной Екатерине Репяховой

10 июня 2020 20:25 Юлия Крутиева
Виктор Павлик женился на молодой возлюбленной Екатерине Репяховой
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой.

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Узаконили свои отношения 54-летний певец со своей молодой невестой еще 29 мая. Однако лишь сегодня Виктор Павлик и Екатерина решили рассказать об этом публике.

Свое решение Репяхова объяснила тем, что хотели, чтобы все прошло в тихой и спокойной обстановке. Свой пост ныне уже жена Виктора Павлика сопроводила нежными фотографиями с росписи.

Роспись Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / instagram.com/repyahovakate

29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоём, поэтому и решили объявить именно 10.06.20.

Также Екатерина Репяхова рассказала, что свадьбу они с Виктором перенесли. Состоится она в этом году, в середине августа.

Сегодня должна была быть наша свадьба. 10.06.20. С датой мы определились в ноябре 2019. Тогда же купили кольца. 4.11.19 Мы определились с датой свадьбы и с датой росписи. И есть вещи, которые остались неизменны. Но наша свадьба перенесена на середину августа, я очень жду этот день, я так хочу поделиться частичкой нашей любви с каждым гостем. За это время я поняла насколько жизнь не предсказуема, у Бога свои планы на нас. Все, чего я сейчас хочу - это стабильности, уверенности в завтрашнем дне, добра в сердцах каждого из нас и конечно же здоровья. Возможно, когда-нибудь потом вы поймёте почему я это пишу. Сегодня мое сердце наполнено любовью и нежностью. Я всегда буду рядом, буду поддержкой и опорой для любимого Виктора. Моя миссия: заботиться, поддерживать и беречь твою жизнь, любовь!

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Отметим, что для 54-летнего Павлика брак с 26-летней Репяховой стал четвертым. От первой жены Лидии певец воспитывает сына Александра, от второй жены Светланы – дочь Кристину, а от третьей – сына Павлика.

Напомним,

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