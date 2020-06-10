Елена-Кристина Лебедь раскрыла одно из самых резонансных мошенничеств: аферисты-таксисты

Аферисты в сетях-5: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020)

Раскрытие не всех афер происходит со смехом и весельем. Иногда команде Аферистов в сетях (Новый канал) приходится изрядно понервничать.

Так произошло и во время одной из съемок пятого сезона проекта. За помощью к ведущей Елене-Кристине Лебедь обратилась молодая девушка. Вместе с подругой они пострадали от рук афериста-таксиста.

Мужчина караулит у клуба девушек. Ждет только тех, кто с выпивкой, – объясняет суть мошеннической схемы Елена-Кристина Лебедь. – Потом предлагает подвезти по дешевке. Но, внимание, возле машины берет подержать бутылки, типа, сервис. На самом деле, подсыпает снотворное. Безопасное, но сильное. Всего несколько глотков, и засыпаешь на час.

Аферисты в сетях-5: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020) / кадр из программы

Между тем липовый таксист обдирает спящих девушек до нитки. А наворованное выбрасывает в урну на остановке, где его уже ждет сообщник. А чтобы пассажирки не заметили потерю, любезно отказывается в финале от оплаты.

Если бы нашего таксиста остановила полиция с двумя «вырубленными» девушками, то никто ничего бы не доказал, – объясняет ведущая «Аферистов в сетях». – Поскольку в салоне его авто – никаких доказательств.

Ведущая Аферистов в сетях Елена-Кристина Лебедь / instagram.com/elena_kristina_lebed

Елене-Кристине Лебедь были известны все этапы аферы водителя. Однако развязку вместе с командой «Аферистов в сетях» ведущая решила разыграть свою.

Наш план был таким – пока Аня (ранее пострадавшая девушка – прим.ред.) отвлекала таксиста, я угоняла его авто, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – В то время как он, растерянный (а именно таким он оставляет девушек), бежал за своей машиной, Аня успела спрятаться в бусе с нашей командой.

К счастью, эта афера закончилась счастливо. Не для афериста, конечно. Хотя его авто и вернули, мужчину сразу же задержала команда проекта.

На какие еще риски пойдет Елена-Кристина Лебедь ради справедливости? Смотрите каждый вторник в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!

Напомним,