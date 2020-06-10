Ани Лорак поделилась снимками с празднования дня рождения дочери: Моя принцесса!
Вчера в семье Ани Лорак был праздник – день рождения дочери.
9 июня дочке певицы Ани Лорак – Софии – исполнилось 9 лет. С самого утра артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм трогательное фото с малышкой, а также написала нежные поздравительные слова.
Все самые нежные объятия любви, все звёзды на небе светят для тебя, моя принцесса София! – написала певица. – С Днём рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!
Позже в микроблоге Лорак появились и фотографии с празднования дня рождения Сони. Любимая мама сделала для девочки красочную фотозону с героями мультфильма "Семейка Аддамс" и портретом самой Софии.
Ани и ее малышка подобрали образы в одной цветовой гамме – черные платья. Певица дополнила свой look босоножками на шпильке и солнцезащитными очками.
Напомним,