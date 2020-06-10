Ани Лорак поделилась снимками с празднования дня рождения дочери: Моя принцесса!

10 июня 2020 00:35 Юлия Крутиева
Ани Лорак поделилась снимками с празднования дня рождения дочери: Моя принцесса!
Певица Ани Лорак
instagram.com/anilorak

Вчера в семье Ани Лорак был праздник – день рождения дочери.

9 июня дочке певицы Ани Лорак – Софии – исполнилось 9 лет. С самого утра артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм трогательное фото с малышкой, а также написала нежные поздравительные слова.

Все самые нежные объятия любви, все звёзды на небе светят для тебя, моя принцесса София! – написала певица. – С Днём рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!

Ани Лорак с дочкой Софией / instagram.com/anilorak

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К поздравлениям в комментариях подключились и фолловеры 41-летней звезды, и одним из первых конечно же поздравил маму именинницы и саму виновницу торжества лучший друг семьи – певец Сергей Лазарев.

Позже в микроблоге Лорак появились и фотографии с празднования дня рождения Сони. Любимая мама сделала для девочки красочную фотозону с героями мультфильма "Семейка Аддамс" и портретом самой Софии.

Ани Лорак с дочкой Софией / instagram.com/anilorak

Ани и ее малышка подобрали образы в одной цветовой гамме – черные платья. Певица дополнила свой look босоножками на шпильке и солнцезащитными очками.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

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Также на дне рождения присутствовал и крестный девочки – певец Филипп Киркоров. На торжество он пришел со своими детьми – Аллой-Викторией и Мартином-Кристином – лучшими друзьями именинницы.

Певец Филипп Киркоров с детьми и крестницей / instagram.com/anilorak

Ани Лорак с дочкой и ее крестным Филиппом Киркоровым / instagram.com/anilorak

Напомним,

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