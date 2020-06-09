Від пацанки до панянки-4: Юлия Чигринец после проекта больше не #Бандитка
9 июня 2020 13:10
Від пацанки до панянки 4 сезон Юлия Чигринец
пресс-служба Нового канала
Участница Від пацанки до панянки-4 (Новый канал) Юлия #Бандитка Чигринец поделилась своими достижениями после проекта.
Юлия #Бандитка Чигринец еще ни разу не стала участницей конфликта.
Если бы раньше мне написали что-то обидное в Instagram, то я уже нашла бы того человека и выбила ему три зуба, – с улыбкой рассказывает финалистка четвертого сезона «Від пацанки до панянки». – Сейчас же стараюсь не реагировать или переводить в шутку. Например, недавно кто-то написал, что я «потеряна». Я ответила, что это правда. Недаром же нас на проекте назвали «загубленими».
Від пацанки до панянки 4 сезон Юлия Чигринец / пресс-служба Нового канала
Планов очень много, – делится Юля #Бандитка Чигринец. – Переезд в столицу, поступление в университет, поиск работы, путешествия и еще много-много всего. Я открыта к новым вызовам и приключениям.
Від пацанки до панянки 4 сезон Юлия Чигринец / пресс-служба Нового канала
Еще на проекте пообещала себе, что ездить к ней больше не буду, – говорит «пацанка». – Она мне больше не мать. Без нее моя жизнь стала более качественной и спокойной. Я научилась решать вопросы посредством диалога. И теперь знаю, чего хочу. Пить и курить не тянет, драться тоже. Я повзрослела, и приоритеты мои стали совсем другими.
Напомним,