Від пацанки до панянки-4: Юлия Чигринец после проекта больше не #Бандитка

9 июня 2020 13:10 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Юлия Чигринец после проекта больше не #Бандитка
Від пацанки до панянки 4 сезон Юлия Чигринец
пресс-служба Нового канала

Участница Від пацанки до панянки-4 (Новый канал) Юлия #Бандитка Чигринец поделилась своими достижениями после проекта.

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Одна из самых агрессивных участниц за все сезоны реалити больше не лезет в драки – после проекта Юлия #Бандитка Чигринец еще ни разу не стала участницей конфликта.

Если бы раньше мне написали что-то обидное в Instagram, то я уже нашла бы того человека и выбила ему три зуба, – с улыбкой рассказывает финалистка четвертого сезона «Від пацанки до панянки». – Сейчас же стараюсь не реагировать или переводить в шутку. Например, недавно кто-то написал, что я «потеряна». Я ответила, что это правда. Недаром же нас на проекте назвали «загубленими».

Від пацанки до панянки 4 сезон Юлия Чигринец / пресс-служба Нового канала

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После Школы леди Юля вернулась в родную Полтаву. Там она учится в колледже на программиста, хотя связывать свою жизнь с этой профессией не планирует. В ближайшем будущем «пацанка» думает о переезде в Киев и поиске работы.

Планов очень много, – делится Юля #Бандитка Чигринец. – Переезд в столицу, поступление в университет, поиск работы, путешествия и еще много-много всего. Я открыта к новым вызовам и приключениям.

Від пацанки до панянки 4 сезон Юлия Чигринец / пресс-служба Нового канала

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А что касается матери, которая всячески издевалась над Юлей в детстве, то с ней #Бандитка общаться не собирается. Последний раз они виделись на последних неделях обучения в Школе леди, когда девушка приехала в родной дом поговорить. Хотя виделись – слишком громко сказано. Женщина спряталась в доме и не вышла к своему ребенку.

Еще на проекте пообещала себе, что ездить к ней больше не буду, – говорит «пацанка». – Она мне больше не мать. Без нее моя жизнь стала более качественной и спокойной. Я научилась решать вопросы посредством диалога. И теперь знаю, чего хочу. Пить и курить не тянет, драться тоже. Я повзрослела, и приоритеты мои стали совсем другими.

Напомним,

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