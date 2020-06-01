Від пацанки до панянки-4: Юля #Бандитка Чигринец рассказала об отношениях с дворецким Школы леди

Эксклюзив 1 июня 2020 20:30 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Юля #Бандитка Чигринец рассказала об отношениях с дворецким Школы леди
Від пацанки до панянки 4 сезон Юля #Бандитка Чигринец
пресс-служба Нового канала

Юля #Бандитка Чигринец приоткрыла завесу тайны личной жизни.

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Когда Новый канал впервые показал эту ученицу Школы леди, сложно было представить, что она может испытывать какие-то чувства, кроме злости. Юля Чигринец была очень агрессивной: в первый же день на проекте избила шестерых участниц. После бурного знакомства с соперницами ее ждала еще одна судьбоносная встреча – с дворецким Школы леди.

История ее влюбленности в Алексея Свинторжицкого прошла отдельной линией в реалити «Від пацанки до панянки». На выпускном балу в Школе леди девушка передала Питеру Пену (так называли дворецкого пацанки между собой – прим. ред.) любовное письмо. Удалось ли ей покорить управителя Школы в реальной жизни?

Юля Чигринец и Алексей Свинторжицкий / кадр из видео

Часто спрашивают о личной жизни и моей ориентации, – рассказывает Юля. – С этим все в полном порядке. Но, если честно, не очень тактично задавать подобные вопросы. Личная жизнь касается только двоих! А какие у меня отношения с дворецким? Прекрасные. Все остальное – секрет. Но я бы хотела себе такого мужа, как Алексей – красивого, умного и спокойного.

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Кстати, еще в первом эпизоде, узнав о том, что у дворецкого нет жены, Чигринец поклялась поменяться ради него. И кто знает, может именно Алексей послужил «волшебным пенделем» для финалистки. Как развивались отношения Алексея и Юли – смотрите на сайте Нового канала.

Від пацанки до панянки 4 сезон дворецкий Алексей Свинторжицкий / пресс-служба Нового канала

Напомним, 

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