Дэвид и Виктория Бекхэм планируют построить подземный тоннель, чтобы тайно скрыться из дома

Супруги Дэвид и Виктория Бекхэм не делают свою личную жизнь достоянием общественности.

Пара максимально ограничивается от общения с журналистами, а также Дэвид и Виктория Бекхэм помешаны на своей безопасности. Об этом свидетельствует информация, которая распространилась в зарубежных СМИ.

Издание Page Six сообщает, что Виктория и Дэвид хотят заняться серьезной перестройкой в своем особняке в Котсуолде (Англия). Ссылаясь на документы по планированию, супруги планируют построить подземный тоннель.

Дэвид Бекхэм с детьми / instagram.com/davidbeckham

Этот переход должен соединять основную часть дома с их гаражом, чтобы был путь к эвакуации. Если возникнет опасная ситуация для семьи, тогда они будут иметь возможность тайно скрыться из своего имения.

Задуматься о повышении собственной безопасности Викторию и Дэвида заставил случай, который случился в середине мая с полузащитником футбольного клуба "Тоттенхэм" Деле Алли. 24-летний спортсмен стал жертвой вооруженного ограбления в своем доме в Лондоне. Футболисту угрожали ножом, его ударили по лицу и нанесли незначительные повреждения.

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми / instagram.com/davidbeckham

Напомним,