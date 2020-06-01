Дэвид и Виктория Бекхэм планируют построить подземный тоннель, чтобы тайно скрыться из дома
Супруги Дэвид и Виктория Бекхэм не делают свою личную жизнь достоянием общественности.
Издание Page Six сообщает, что Виктория и Дэвид хотят заняться серьезной перестройкой в своем особняке в Котсуолде (Англия). Ссылаясь на документы по планированию, супруги планируют построить подземный тоннель.
Задуматься о повышении собственной безопасности Викторию и Дэвида заставил случай, который случился в середине мая с полузащитником футбольного клуба "Тоттенхэм" Деле Алли. 24-летний спортсмен стал жертвой вооруженного ограбления в своем доме в Лондоне. Футболисту угрожали ножом, его ударили по лицу и нанесли незначительные повреждения.
Напомним,
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