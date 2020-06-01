Олег Винник забрал главную мужскую награду музыкальной премии
Артист №1 Олег Винник пополнил коллекцию наград еще одним "Золотым пером".
Мені дуже приємно отримувати таку почесну нагороду від професіоналів. Дякую телеканалу М2 за те, що у цей непростий час ви думаєте про артистів і даруєте людям можливість нас побачити,– поделился эмоциями музыкант.
В прямом эфире Олег пожелал всем здоровья и поддержал своих коллег:
Тримаймося разом. Прийде той момент, коли усі ми стоятимемо на сцені і даруватимемо щастя нашим глядачам.
А также обратился к своим слушателям:
Усім серцем відчуваю, що ми скоро зустрінемось. Я вас дуже люблю!
Это уже четвертое «Золотое перо» в коллекции артиста и вторая «Жар-птица» в категории «Певец года». В 2018-м Олег Винник стал триумфатором премии в номинациях «Певец года» и «Народный хит». А в 2019-м «Народным хитом» также признали его дуэтную работу с Потапом – сингл «Найкращий день».
Напомним,