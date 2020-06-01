Олег Винник забрал главную мужскую награду музыкальной премии

1 июня 2020 13:05 Юлия Крутиева
Олег Винник забрал главную мужскую награду музыкальной премии
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

Артист №1 Олег Винник пополнил коллекцию наград еще одним "Золотым пером".

Читайте такжеИлона Гвоздева во второй раз станет мамой
31 мая в уникальном онлайн-формате прошла ежегодная церемония награждения национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица». Легендарными статуэтками наградили лучших исполнителей украинской сцены. Лауреатом премии в номинации «Певец года» уже во второй раз стал Олег Винник.

Мені дуже приємно отримувати таку почесну нагороду від професіоналів. Дякую телеканалу М2 за те, що у цей непростий час ви думаєте про артистів і даруєте людям можливість нас побачити,
 – поделился эмоциями музыкант.

Олег Винник – лучший певец года по версии премии "Золотая Жар-птица 2020" / Пресс-служба Олега Винника

В прямом эфире Олег пожелал всем здоровья и поддержал своих коллег:

Тримаймося разом. Прийде той момент, коли усі ми стоятимемо на сцені і даруватимемо щастя нашим глядачам.

А также обратился к своим слушателям:

Усім серцем відчуваю, що ми скоро зустрінемось. Я вас дуже люблю!

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника

Это уже четвертое «Золотое перо» в коллекции артиста и вторая «Жар-птица» в категории «Певец года». В 2018-м Олег Винник стал триумфатором премии в номинациях «Певец года» и «Народный хит». А в 2019-м «Народным хитом» также признали его дуэтную работу с Потапом – сингл «Найкращий день».

Напомним,

Облако тегов

Олег Винник новости премия музыкальная премия Золотая Жар-птица 2020

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: интересные моменты проекта, которые не вошли в эфир
Новости

Від пацанки до панянки-4: интересные моменты проекта, которые не вошли в эфир
Очень смело! Даша Астафьева полностью обнаженной позировала на балконе
Новости

Очень смело! Даша Астафьева полностью обнаженной позировала на балконе
Золотая Жар-птица-2020: список победителей по версии легендарной музыкальной премии
Новости

Золотая Жар-птица-2020: список победителей по версии легендарной музыкальной премии
Гороскоп на 2 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 2 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK