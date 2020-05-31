Илона Гвоздева во второй раз станет мамой

31 мая 2020 14:20 Юлия Крутиева
Илона Гвоздева во второй раз станет мамой
Хореограф Илона Гвоздева с мужем и дочкой
instagram.com/ilonagvozdeva

Рады сообщить вам еще одну прекрасную новость! Танцовщица Илона Гвоздева во второй раз станет мамой.

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Вслед за Джамалой, Alyosha, Светланой Тарабаровой, о своей беременности рассказала и звезда шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева. На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовала фотографию, на которой запечатлена с округлившимся животиком.

Илона сообщила, что находится на 5 месяце беременности, чувствует себя хорошо, продолжает танцевать и тренироваться. Хотя уже набрала 6 килограммов.

instagram.com/ilonagvozdeva

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О тренировках, танцах, питании и всем остальном она пообещала своим подписчикам рассказывать и чаще появляться в Сети. Ведь до сегодняшнего дня с наступлением беременности Гвоздева практически не публиковала сториз.

Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года. Я жду малыша. Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным. Вы часто задавали вопрос, куда я пропала и почему нет танцев в ленте, вот теперь все стало на свои места, и теперь я буду чаще появляться в сети, также делиться с вами новостями о том, как я продолжаю тренироваться и танцевать, как питаюсь, как чувствую себя!

К слову, в семье Илоны Гвоздевой и ее супруга Ивана Хомячука подрастает 4-летняя дочь Валерия.

instagram.com/ilonagvozdeva

Поздравляем Илону Гвоздеву с таким важным событием в ее жизни! Желаем легкой беременности и родов!

Напомним,

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