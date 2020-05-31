Илона Гвоздева во второй раз станет мамой
Рады сообщить вам еще одну прекрасную новость! Танцовщица Илона Гвоздева во второй раз станет мамой.
Илона сообщила, что находится на 5 месяце беременности, чувствует себя хорошо, продолжает танцевать и тренироваться. Хотя уже набрала 6 килограммов.
Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года. Я жду малыша. Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным. Вы часто задавали вопрос, куда я пропала и почему нет танцев в ленте, вот теперь все стало на свои места, и теперь я буду чаще появляться в сети, также делиться с вами новостями о том, как я продолжаю тренироваться и танцевать, как питаюсь, как чувствую себя!
К слову, в семье Илоны Гвоздевой и ее супруга Ивана Хомячука подрастает 4-летняя дочь Валерия.
Поздравляем Илону Гвоздеву с таким важным событием в ее жизни! Желаем легкой беременности и родов!
Напомним,