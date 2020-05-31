Колину Фарреллу – 44! Будущие проекты с всегда ярким и запоминающимся актером
31 мая лауреату Золотого глобуса Колину Фарреллу исполняется 44 года, с чем мы его не можем не поздравить!
Колин Фаррелл не раз менял амплуа, уверенно себя чувствуя в роли героя, злодея или неудачника, в экшене или комедии, в драме, сказке или триллере. Пожалуй, мало кто может похвастаться таким внушительным списком абсолютно разных образов, из которых состоит фильмография ирландского харизматика.
В этом году Колин Фаррелл по настоящему блеснул в "Джентльменах" – феерическом камбэке Гая Ричи в криминальный жанр. И пока мы надеемся, что Мартин Макдона, режиссер "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", все-таки запустит в производство запланированный фильм с Колином и Бренданом Глисоном, а Гай Ричи снимет сиквел "Джентльменов", – самое время разобраться, где в ближайшее время мы увидим всегда яркого и запоминающегося Колина Фаррелла.
«Агент Ева»/«AVA», режиссер Тейт Тейлор
Титульная роль в новом шпионском экшене досталась дважды номинантке на премию "Оскар" Джессике Честейн, в то время как Колин играет загадочного Саймона, одного из боссов организации, на которую трудится не покладая рук, тактических и боевых навыков, главная героиня триллера. В какой-то момент Саймон начинает полагать, будто Ева нарушает устоявшийся в их организации статус-кво, и вот тут, как обещают создатели, и начинается самое интересное.
«Voyagers», режиссер Нил Бергер
Режиссер "Иллюзиониста", "Областей тьмы" и первого "Дивергента" снял Колина, Тая Шеридана, Айзека Хэмпстеда-Райта и Лили Роуз-Депп в фантастическом триллере по собственному сценарию "Voyagers", американская дата которого заявлена студией Lionsgate на 25 ноября этого года (новостей по поводу украинского проката нет).
По сюжету, речь пойдет о группе юношей и девушек, которые отправляются в 30-летнее путешествие на космическом корабле в поисках новых мест обитания, и когда миссия оказывается под угрозой, а члены экспедиции начинают вести себя неадекватно, уже сложно разобраться – снаружи или внутри таится главная угроза для корабля.
«After Yang», режиссер Когонада
И да, это снова фантастика, только на сей раз драматичная. Короткий синопсис сообщает, что в мире, где дети-роботы покупаются как няни, отец и дочь пытаются спасти жизнь, ставшего членом семьи, робота Янга, который перестает отвечать на запросы. Студия A24 не сообщает пока точной даты премьеры фильма, известно, что он находится на стадии пост-продакшена.
«Северные воды»/«The North Waters», режиссер Эндрю Хейг
Мини-сериал для BBC в четырех частях по бестселлеру Йена Магуайра. Премьера планировалась на осень 2020-го, но внесла ли пандемия коррективы в эти планы – пока не известно. По сюжету, Колин Фаррелл играет Генри Дракса, гарпунера и жестокого убийцу, чья аморальность была сформирована в соответствии с крайне суровой окружающей его действительностью.
Дракс отправится в китобойную экспедицию в Арктику с Патриком Самнером (Джек О’Коннелл), опальным бывшим военным хирургом, который подписывается на миссию в качестве корабельного доктора. Надеясь избежать ужасов своего прошлого, Самнер оказывается в злополучном путешествии с убийственным психопатом. Нам кажется, или Колин в последнее время еще чаще прежнего заглядывается на роли отрицательных персонажей?
«Бэтмен»/«The Batman», режиссер Мэтт Ривз
Подробности нового Бэтмена держат в секрете, не давая официального синопсиса, но из кастинга становится очевидным, что мы увидим молодого Бэтмена, окруженного вереницей антигероев и суперзлодеев. Увидеть Роберта Паттинсона в образе Брюса Уэйна мы должны были уже следующим летом, но по причине карантина, ленту перенесли на осень 2021-го. Помимо Паттинсона и Фаррелла, в картине сыграют – Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Джеффри Райт, Питер Сарсгаард и Джон Туртурро.