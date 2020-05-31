Колину Фарреллу – 44! Будущие проекты с всегда ярким и запоминающимся актером

31 мая лауреату Золотого глобуса Колину Фарреллу исполняется 44 года, с чем мы его не можем не поздравить!

Актер, чей взлет пришелся на начало "нулевых" в череде значительных (и не очень) постановках ("Страна тигров", "Особое мнение", "Рекрут", "S.W.A.T.", "Телефонная будка", "Александр", "Полиция Майами"), по-настоящему переосмыслил себя заново, никогда не отвергая интересное и авторское кино. На сегодняшний день, Колин Фаррелл – один из самых уважаемых и востребованных артистов, снимающийся и в блокбастерах от Disney и Warner, и в фильмах неординарных режиссеров, вроде Йоргоса Лантимоса или Стива Маккуина.

Колин Фаррелл не раз менял амплуа, уверенно себя чувствуя в роли героя, злодея или неудачника, в экшене или комедии, в драме, сказке или триллере. Пожалуй, мало кто может похвастаться таким внушительным списком абсолютно разных образов, из которых состоит фильмография ирландского харизматика.

Джентльмены / пресс-служба

В этом году Колин Фаррелл по настоящему блеснул в "Джентльменах" – феерическом камбэке Гая Ричи в криминальный жанр. И пока мы надеемся, что Мартин Макдона, режиссер "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", все-таки запустит в производство запланированный фильм с Колином и Бренданом Глисоном, а Гай Ричи снимет сиквел "Джентльменов", – самое время разобраться, где в ближайшее время мы увидим всегда яркого и запоминающегося Колина Фаррелла.

«Агент Ева»/«AVA», режиссер Тейт Тейлор

Титульная роль в новом шпионском экшене досталась дважды номинантке на премию "Оскар" Джессике Честейн, в то время как Колин играет загадочного Саймона, одного из боссов организации, на которую трудится не покладая рук, тактических и боевых навыков, главная героиня триллера. В какой-то момент Саймон начинает полагать, будто Ева нарушает устоявшийся в их организации статус-кво, и вот тут, как обещают создатели, и начинается самое интересное.

Агент Ева / пресс-служба

«Voyagers», режиссер Нил Бергер

Кроме Фаррелла и Честейн, в остросюжетной ленте снялись Джон Малкович в роли наставника спецагентов и защитника своей любимицы Евы, рэпер и актер Коммон в роли бывшего бойфренда героини, а также лауреатка "Оскара" Джина Дэвис, сама в свое время блистательно отыгравшая с полдюжины ярких боевых персонажей. По предварительной информации, этот фильм был готов до карантина и украинский зритель сможет увидеть "Агента Еву" уже этим летом.

Режиссер "Иллюзиониста", "Областей тьмы" и первого "Дивергента" снял Колина, Тая Шеридана, Айзека Хэмпстеда-Райта и Лили Роуз-Депп в фантастическом триллере по собственному сценарию "Voyagers", американская дата которого заявлена студией Lionsgate на 25 ноября этого года (новостей по поводу украинского проката нет).

Voyagers / пресс-служба

По сюжету, речь пойдет о группе юношей и девушек, которые отправляются в 30-летнее путешествие на космическом корабле в поисках новых мест обитания, и когда миссия оказывается под угрозой, а члены экспедиции начинают вести себя неадекватно, уже сложно разобраться – снаружи или внутри таится главная угроза для корабля.

«After Yang», режиссер Когонада

Американский режиссер южно-корейского происхождения Когонада адаптировал короткую историю известного профессора и автора Александра Вайнштейна "Прощаясь с Янгом" в полнометражный фильм. Помимо Колина Фаррелла, в фильме снялись восходящие американские звезды Джастин Мин и Джоди Тернер-Смит, а также ветераны кинематографа – Сарита Чаудхури ("Родина", "Голодные игры: Сойка-пересмешница") и Клиффтон Коллинз мл. ("Мир Дикого Запада", "Тихоокеанский рубеж").

After Yang / пресс-служба

И да, это снова фантастика, только на сей раз драматичная. Короткий синопсис сообщает, что в мире, где дети-роботы покупаются как няни, отец и дочь пытаются спасти жизнь, ставшего членом семьи, робота Янга, который перестает отвечать на запросы. Студия A24 не сообщает пока точной даты премьеры фильма, известно, что он находится на стадии пост-продакшена.

«Северные воды»/«The North Waters», режиссер Эндрю Хейг

Мини-сериал для BBC в четырех частях по бестселлеру Йена Магуайра. Премьера планировалась на осень 2020-го, но внесла ли пандемия коррективы в эти планы – пока не известно. По сюжету, Колин Фаррелл играет Генри Дракса, гарпунера и жестокого убийцу, чья аморальность была сформирована в соответствии с крайне суровой окружающей его действительностью.

«Северные воды»/«The North Waters» / пресс-служба

Дракс отправится в китобойную экспедицию в Арктику с Патриком Самнером (Джек О’Коннелл), опальным бывшим военным хирургом, который подписывается на миссию в качестве корабельного доктора. Надеясь избежать ужасов своего прошлого, Самнер оказывается в злополучном путешествии с убийственным психопатом. Нам кажется, или Колин в последнее время еще чаще прежнего заглядывается на роли отрицательных персонажей?

«Бэтмен»/«The Batman», режиссер Мэтт Ривз

И да, в новой инкарнации истории готэмского Темного рыцаря, Колин Фаррелл снова играет отрицательного персонажа. И этот кастинг был крайне неожиданным, и от этого, еще более интригующим. Напоминаем, что в грядущем блокбастере Мэтта Ривза, Колин сыграет криминального лорда Пингвина, в миру – Освальда Кобблпота, которого в оригинальной дилогии Тима Бертона сыграл Дэнни ДеВито.

«Бэтмен»/«The Batman» / пресс-служба

Подробности нового Бэтмена держат в секрете, не давая официального синопсиса, но из кастинга становится очевидным, что мы увидим молодого Бэтмена, окруженного вереницей антигероев и суперзлодеев. Увидеть Роберта Паттинсона в образе Брюса Уэйна мы должны были уже следующим летом, но по причине карантина, ленту перенесли на осень 2021-го. Помимо Паттинсона и Фаррелла, в картине сыграют – Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Джеффри Райт, Питер Сарсгаард и Джон Туртурро.