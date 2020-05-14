Кейт Бланшетт - 51: Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами

14 мая 2020 12:00 Александр Кива
Кейт Бланшетт - 51: Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами
Кейт Бланшетт - 51: Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами

На экране она - прекрасная эльфийская королева из трилогии "Властелин колец", легендарная актриса Кэтрин Хепберн из фильма "Авиатор", Дебби Лу из "Восьми друзей Оушена".

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Но лучше всего ей удается роль заботливой мамы и нежной жены в собственной жизни. Это слова самой актрисы Кейт Бланшетт. Ей сегодня - 51! О ее истории сегодня говорили в программе «Утро с Интером». 

Все героини Кейт - величественные женщины. Именно австралийской актрисе, с ее необычной для американского кино внешностью, доверили роли королевы Англии - Елизаветы Первой, эльфийской королевы Галадриэль из трилогии «Властелин колец», легендарной актрисы Кэтрин Хепберн.

Кейт попала в кино случайно: роль в массовке египетской ленты определила ее путь. Актерство пленило ее, подарив не только профессиональные победы, но и семейное счастье.

С будущим мужем - известным в то время сценаристом и режиссером Эндрю Аптоном - Кейт познакомилась в театре. Правда, это не было любовью с первого взгляда, она даже сочла Эндрю пренебрежительным и вызывающим. А он увидел в  Кейт холодную и равнодушную девушку.

Но как-то сама судьба свела Эндрю и Кейт не в рабочей атмосфере, а в приятной компании друзей. Тогда оба поняли, насколько ошибались относительно друг друга. И уже через три недели пара пошла под венец!

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Супруги не славятся скандалами, интрижками или громкими заявлениями. Кейт и Эндрю воспитывают троих сыновей, а несколько лет назад еще и удочерили девочку. И, похоже, Кейт готова отказаться даже от лучшей роли в Голливуде ради того, чтобы просто побыть рядом со своим главным сокровищем в жизни - любимым мужем и детьми.

ТОП-5 ЛУЧШИХ ЦИТАТ КЕЙТ БЛАНШЕТТ

Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами.

Невозможно добиться всего, чего хочешь — тебя всё равно раздирают на части, в самых противоположных направлениях самые разные обязательства.

Невозможно сделать фильм, который понравится всем, поэтому не стоит пытаться.

Успех очень многих вещей — шутки, секса, много чего — напрямую связан с верностью выбранного для этого момента.

Я могу быть настоящим пессимистом — скажем, выиграть «Оскар» и, уходя со сцены, первым делом подумать: ну все, это мой пик.

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