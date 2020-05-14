Кейт Бланшетт - 51: Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами
На экране она - прекрасная эльфийская королева из трилогии "Властелин колец", легендарная актриса Кэтрин Хепберн из фильма "Авиатор", Дебби Лу из "Восьми друзей Оушена".
Все героини Кейт - величественные женщины. Именно австралийской актрисе, с ее необычной для американского кино внешностью, доверили роли королевы Англии - Елизаветы Первой, эльфийской королевы Галадриэль из трилогии «Властелин колец», легендарной актрисы Кэтрин Хепберн.
Кейт попала в кино случайно: роль в массовке египетской ленты определила ее путь. Актерство пленило ее, подарив не только профессиональные победы, но и семейное счастье.
С будущим мужем - известным в то время сценаристом и режиссером Эндрю Аптоном - Кейт познакомилась в театре. Правда, это не было любовью с первого взгляда, она даже сочла Эндрю пренебрежительным и вызывающим. А он увидел в Кейт холодную и равнодушную девушку.
Но как-то сама судьба свела Эндрю и Кейт не в рабочей атмосфере, а в приятной компании друзей. Тогда оба поняли, насколько ошибались относительно друг друга. И уже через три недели пара пошла под венец!
ТОП-5 ЛУЧШИХ ЦИТАТ КЕЙТ БЛАНШЕТТ
Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами.
Невозможно добиться всего, чего хочешь — тебя всё равно раздирают на части, в самых противоположных направлениях самые разные обязательства.
Невозможно сделать фильм, который понравится всем, поэтому не стоит пытаться.
Успех очень многих вещей — шутки, секса, много чего — напрямую связан с верностью выбранного для этого момента.
Я могу быть настоящим пессимистом — скажем, выиграть «Оскар» и, уходя со сцены, первым делом подумать: ну все, это мой пик.