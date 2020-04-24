Аль Пачино – 80! Подъемы и падения голливудского сердцееда

Фильм "Крестный отец" для многих актеров стал вершиной творчества. Мгновенно знаменитым проснулся и молодой Аль Пачино. Но этой роли он мог и не получить!

Кто сделал из Аль Пачино звезду? И как он едва все не потерял? Вспоминаем вместе с программой "Утро с Интером". Завтра, 25 апреля, выдающемуся актеру исполняется – 80!

«Некрасивый и непрезентабельный» – такую оценку услышал Аль Пачино на кинопробах в картину «Крестный отец». Его поддержал только режиссер Фрэнсис Форд Коппола, который был решительно настроен сделать из малоизвестного актера звезду.

Для Аль Пачино эта роль оказалась настоящим испытанием. Во время съемок продюсеры не раз собирались его уволить. Но уже после премьеры фильма имя Аль Пачино звучало отовсюду. И именно эта роль принесла ему первую номинацию на Оскар. Люди узнавали его на улицах и в шутку называли – дон Корлеоне.

Актер Аль Пачино / Fotobank / GettyImages

Но успех не мог длиться вечно. В 80-е несколько фильмов с участием актера провалились в кинопрокате. Аль Пачино на время ушел из кино. Он играл в театре, из-за депрессии все чаще прикладывался к рюмке... Но – как Феникс восстал из пепла...

В 1992 году роль Фрэнка Слэйда в фильме «Запах женщины» принесла Аль Пачино еще одну номинацию на Оскар, а в 1997 году актер вернулся на экраны в картине «Адвокат дьявола» и еще раз доказал всем: списывать его - рано. Ведь он – трудоголик, который может спать по четыре часа в сутки, а на съемочной площадке не играет, а живет.

Актер сыграл более чем в 50 фильмах. Но одно из главных его амплуа по жизни – голливудский сердцеед. Перед итальянским магнетизмом Аль Пачино женщины устоять не могли. Впрочем, он ни разу не был в браке, хотя имеет троих детей от двух женщин. И, поговаривают, актер снова ищет себе пару!