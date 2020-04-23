Звезда сериала Филин Евгений Григорьев: Играть человека с ограниченными возможностями очень непросто

12 мая в 13:30 канал «Украина» порадует зрителей премьерой детектива «Филин».

Герои сериальной новинки работают в новосозданном отделе полиции и расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин» . Программиста Тараса в этой картине воплотил молодой актер Евгений Григорьев. Как ему давалась роль компьютерного гения и с какими сложностями пришлось столкнуться, он рассказал нам в интервью.

Евгений, ваш герой Тарас – создатель того самого «Филина». Что заставило его написать такую программу?

Тарас – молодой парень, который мечтал построить карьеру полицейского. Хотел полностью отдаваться этому делу, быть справедливым и честным. Но, к сожалению, его мечта оборвалась – Тарас стал инвалидом. Он понимает, что на этом его карьера закончится, но надежда всегда умирает последней. Он перепробовал различные методики, консультировался у врачей, но в итоге принял факт, что будет таким всю жизнь. Он начинает работать в IT. Есть одно неоконченное дело, которое он бы хотел решить, и чтобы найти своих врагов, создает «Филина». Главная героиня сериала – следователь Кира Корн – понимает, что эта программа делает очень крутой прорыв с искусственным интеллектом, поэтому предлагает ему сотрудничать с полицией.

На канале Украина – премьера детективного сериала Филин / пресс-служба канала Украина

Часто актеры «дарят» персонажу определенные свои привычки. У вас есть какая-то фишка, которую передали Тарасу?

Да. Он, как и я, собирает кубик Рубика на скорость. Раньше я мог собрать его за 38 секунд, сейчас до минуты. Вообще, я занимался легкой атлетикой. Выигрывал чемпионаты Украины, международные соревнования, занимал призовые места. Боксом занимался, даже иллюзионистом был. Много где успевал.

А есть навыки, которые вы приобретали ради этой роли? Углублялись в программирование?

В компьютеры не вникал. Единственное, во что я погружался, это в привычки людей с ограниченными возможностями движения. Наблюдал, как они сидят в кресле, насколько могут двигаться. То есть отрабатывал для себя определенные отправные точки, расставлял акценты. И старался это применять на съемочной площадке.

На канале Украина – премьера детективного сериала / пресс-служба канала Украина

Учитывая то, что вы ведете активный образ жизни, играть человека с ограниченными возможностями – это своеобразный челлендж?

В плане актерства – да. Может показаться, что это несложно, но выполнять функцию, произносить текст, при этом просто сидеть и щелкать по клавиатуре, чтобы это все выглядело органично – действительно непросто. И это каждый день! Реплики все повторяются, а ты как бы не можешь позволить себе их сыграть, по крайней мере стараешься не делать одинаково. Из-за этого есть определенные сложности. Наверное, это опыт, к которому нужно относиться, как к многообразию. Именно благодаря так называемой предоставленной пробе нужно искать в этом определенный интерес, отслеживать что-то новое, пробовать, учиться на этом. Ты можешь совершать некоторые ошибки, но это опыт, благодаря которому к следующей работе ты приступишь более подготовленным.

По жизни вы с гаджетами «на ты»?

Я раньше был ярым геймером. Много лет, при этом успевал везде. С компьютером я «на ты», но особо не слежу за новинками техники, которые все время появляются.

Звезда сериала Филин Евгений Григорьев / пресс-служба канала Украина

«Филин» – это искусственный интеллект. Существует мнение, что однажды он заменит человека. Вы разделяете его?

Я считаю, что действительно все к этому ведет. Много об этом думаю и замечаю, что все делается для того, чтобы облегчить человеку жизнь. Через некоторое время все будет настолько легко, что не нужно будет ничего делать. И вообще поместят нас в компьютер, и мы будем жить там всю жизнь.

Вы положительно воспринимаете этот факт?

Я воспринимаю так, как оно есть. Нельзя сказать, когда человек родился брюнетом или блондином, как и утверждать, что это плохо, а это хорошо. Оно так, как есть. Так и я отношусь к этому.

В сериале есть и веселые моменты. Например, у персонажа Русланы Писанки, Зои Модестивны Арбуз, очень специфическое чувство юмора. Да, чернушный. Как говорят: «Чувство черного юмора как ноги: у кого-то есть, у кого-то нет».

Какой была атмосфера на площадке? Может, появились какие-то традиции?

Бывало, когда заканчивался съемочный день, а следующий был выходным, мы все вместе куда-то ехали отдыхать. А в плане отношений все было открыто и по-человечески.

Звезда сериала Филин Евгений Григорьев / пресс-служба канала Украина

Какая сцена в «Филине» вам далась сложнее всего?

Сцена, связанная с тем фактом, что мой герой почти не двигается. В которой Тарас подрывается, а ноги у него отказали, и нужно было произнести реплику, отыграть эти реакции. Туда же относятся смерть, похороны. Нужно точно все сделать, при этом и не переиграть, и не недоиграть. Я всегда к таким сценам готовлюсь. Стараюсь возродить в себе спокойствие, в этом состоянии концентрируюсь и пробую. А уж как получается, это не мне оценивать.

На канале Украина – премьера детективного сериала / пресс-служба канала Украина

Что вас вдохновляет, когда нужно найти этот покой? О чем думаете?

О том, что нужно сделать свое дело, и в этом я успокаиваюсь. Немного забираю из себя «ой, а как бы сделать его?!» Не настраиваю себя пафосно «я сделаю, я смогу!», а просто успокаиваюсь. Мне в такой ситуации помогает умиротворение.