Актриса детективной драмы Отважные Александра Лютая: Очень нравится с детьми рисовать гуцульские иконы на стекле

Эксклюзив 30 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Актриса детективной драмы Отважные Александра Лютая: Очень нравится с детьми рисовать гуцульские иконы на стекле

Украинская актриса Александра Лютая сыграла одну из главных ролей в 40-серийной детективной драме «Отважные», премьера которого состоится уже сегодня, 6 апреля, в 18:00 на канале «Украина».

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В перерыве между съемками Александра в эксклюзивном интервью рассказала о новой роли и приоткрыла завесу личной жизни.

Александра, расскажите о вашей героине в сериале «Отважные»?

Мой персонаж – Рената Маркович, майор, я бы сказала – это человек действия. Она пришла в этот коллектив после Интерпола, можно сказать, наиболее профессиональная в этом направлении среди всей четверки. Рената, так сказать, практик, среди четверки. Она ловит преступников, задерживает их, применяя боевые приемы. Человек конкретный, четкий, можно даже сказать, жесткий. Но это потому, что у нее есть своя трагедия в прошлом, которая сделала из нее человека в скафандре, достаточно жесткого.

Как вы готовились к этой роли, что было сложнее всего? Возможно, были какие-то нюансы для вас?

Надо было подготовиться физически, мы проходили тренировки – учились, как вести бой, приемы, захваты, как пользоваться оружием. Этим надо было овладеть, хотя я прошла некоторые мастер-классы по сценическому и киношному бою. А что касается персонажа... если честно, ничего нужно не было – Ренату, как будто списано с меня.

То есть, вы с ней похожи?

Да, есть сходство через это ее недоверие, которое присутствует в персонаже, потому, что в прошлом было не все так гладко.

Приходилось ли вам ранее играть таких персонажей?

Киношный персонаж, в принципе, был – в сериале «Новенькая», где я играла персонажа по имени Ореста – водитель и охранник подростка. Перекликается.

Есть ли возможность импровизировать на площадке?

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Конечно. Мы можем предлагать, обсуждать, приходить к одному знаменателю. И это касается всего: что мы делаем в сцене и какие отношения между нашими персонажами, как это все лучше текстом выразить, чтобы все было жизненно. И так как у нас есть украиноязычные актеры, и не только, мы совместно, предлагая и обсуждая, приходим к определенному жизненному тексту.

Чем вы увлекаетесь помимо актерской работы?

Сейчас нет времени ни на какие хобби. А если так спросить, что я еще в жизни умею, к чему лежит душа – люблю петь. У меня академическое пение, эстрадное, очень люблю народные песни, аутентичные, глубинные - для меня это лемковские песни. Люблю петь - это если для души. А если умение – сколько себя помню, любила создавать что-то руками - шью. То есть, придумать вещь, а потом воплотить – вот этот процесс мне очень нравится. К тому же в какой-то период это было еще и материальной поддержкой. А еще, когда есть время, мне очень нравится с детьми рисовать гуцульские иконы на стекле.

Не хотели бы вы сделать свой музыкальный проект? Или сделать собственный бренд одежды. Сейчас есть социальные сети, которыми можно развивать что угодно.

Ой, сейчас в плане дизайна все так далеко ушло. Не знаю, возникает желание, и ты что-то делаешь для себя. Этим надо заниматься ... А заниматься надо чем-то одним. Иначе надо бросать весь киношный и театральный процесс.

А ваши дети - возможно, они чем-то занимаются, может, когда-нибудь смогут реализовать ваши такие фантазии или помочь воплотить их в жизнь вам?

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Я по возможности с детства пыталась их познакомить со спортом, музыкой, рисованием, даже с киношным процессом, как актеров. IT-направление они пробовали, ходили в компьютерную академию. То есть, давали им возможность попробовать все, чтобы они знали, что подошло, а что нет. Я пока не вижу, в чем они мне могут помочь... Они помогают как зрители, пересматривая мои работы.

А критикуют?

Конечно! Макс считает себя киноманом, он все знает о кино, возможно, станет кинокритиком. Сейчас направления обучения уже выбраны, они уже первокурсники.

И напоследок расскажите, в каких проектах и спектаклях зритель может вас увидеть в ближайшее время?

Я работаю в театре Заньковецкой во Львове, где сейчас даем премьеру - «#АНТОНИЧ_МИ», на камерной сцене театра. Это такое интересное сочетание современных людей, живущих в современном мире - в гаджетах, своих проблемах... и вдруг так происходит, что они знакомятся с поэзией Антонича. На большой сцене – «Труффальдино из Бергамо», где я играю Беатриче. Есть представление нашего драматурга Ореста Огородника «Соло для медных труб». Опять же, на современную тематику. Спектакль «Гуцульский год», о четырех обрядах гуцулов, которые представлены в пьесе на примере одной гуцульской семьи.

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А еще у меня в Киеве есть два спектакля. Раз в месяц я приезжаю сюда, играю спектакли в театре «Созвездие», это по Чехову, спектакль «Огни» - очень его люблю. В театре «Сузір’я» я играю в спектакле «Актриса» - моноспектакль о Марии Заньковецкой.

Также весной на канале «Украина» ожидается 2 премьеры: «Сага» - исторический сериал о четырех поколения одной украинской семьи, причем от начала двадцатых годов... до Майдана. И вот «Отважные».

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