Холостяк-10: подробности 4 выпуска – страстное свидание, особенный сюрприз от Макса и тайские обряды
28 марта 2020 17:30
Юлия Крутиева
Холостяк-10: подробности 4 выпуска от 27.03.2020
пресс-служба канала СТБ
27 марта зрители телеканала СТБ увидели четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк-10».
Главный герой – 34-летний пилот Макс Михайлюк
– вместе с участницами отправился в солнечный Таиланд, где чувства и эмоции разбушевались еще с большей силой! С кем у Холостяка произошло сближение, а кто покинул проект на этой неделе – читайте в материале!
На первое индивидуальное свидание в Таиланде Макс пригласил самую скромную участницу – Кристину. Холостяк решил сделать для нее особенный сюрприз – подарить украшение. Пара отправилась в одну их самых больших ювелирных фабрик Азии, где Кристина смогла выбрать себе изделие по душе.
Мне было неловко от того, что это достаточно дорогостоящий подарок. Мне никогда таких не делали. Я немного смутилась в этот момент,
– призналась участница.
Но прежде, чем приобрести украшение, паре нужно было ответить на личные вопросы друг о друге – таким образом у них появилась возможность получить скидку на выбранное ювелирное изделие и понять, насколько схожи их ценности и интересы. Среди вопросов были: «желанный пол первенца?», «какой питомец будет жить в доме?», «как отпразднуете Новый год?» и другие. В итоге пара получила 25 процентов скидки.
Это отличный результат для начала, потому что у нас только первое индивидуальное свидание,
– отметила Кристина.
А уже вечером между Холостяком и девушкой произошел откровенный разговор, который завершился купанием в бассейне и страстным поцелуем.
Холостяк-10: подробности 4 выпуска от 27.03.2020 / пресс-служба канала СТБ
Мне этого захотелось, – признался Макс. – Мы не стали сдерживать друг друга.
Кроме того, Холостяк пригасил на групповое свидание Алину, Олю и Юлю. Повод для встречи – день рождения друга Макса. Однако, собираясь на праздник, девушки даже не догадывались, что именинник – маленький слоненок!
Этот слоненок у меня ассоциируется с маленьким ребенком,
– отметил Макс.
Холостяк-10: подробности 4 выпуска от 27.03.2020 / пресс-служба канала СТБ
Холостяку хотелось увидеть, каким будет поведение девушек в нестандартной для них ситуации, ведь Алине, Оле и Юле пришлось не только играть со слоненком, но и убирать за ним и даже мыть.
Там стоял такой аромат! – возмутилась Юля. – Особенно, когда жарко. И везде эти лепешки.
Холостяк-10: подробности 4 выпуска от 27.03.2020 / пресс-служба канала СТБ
Групповое свидание закончилось ужином, и каждая девушка поучила возможность пообщаться с Максом тет-а-тет.
А уже вечером на вилле после прохождения нескольких тайских обрядов, направленных на освобождение он негативных воспоминаний и эмоций, Холостяк провел Церемонию роз. Проект покинула Юля.
Жизнь состоит не только из красивых моментов. Я не уверен, что в сложных ситуациях ты будешь рядом со мной, – обратился Холостяк к участнице. – К сожалению, вчера я не увидел в тебе уверенности как в партнере.
Холостяк-10: подробности 4 выпуска от 27.03.2020 / пресс-служба канала СТБ
Как будут развиваться отношения Макса с остальными девушками – смотрите каждую пятницу в романтическом реалити «Холостяк»
в 19:00 на СТБ!
Напомним,