Холостяк-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 27.03.2020

27 марта 2020 22:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 27.03.2020
Холостяк-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 27.03.2020
пресс-служба канала СТБ

27 марта в эфир вышел четвертый выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».

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Каждую неделю Макс устраивает Церемонию роз в тот момент, когда девушки меньше всего ее ожидают. И Таиланд не стал исключением. Для участниц неожиданностью было и то, что на этой неделе Холостяк решил никому не давать роз до самой Церемонии.

Десять девушек и восемь роз. Домой оправиться должны две участницы? Однако нет.

В 4 выпуске отправить с проекта домой Макс решил Юлю

Холостяк-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 27.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 3 апреля, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

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