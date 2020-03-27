Холостяк-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 27.03.2020
27 марта 2020 22:00
Юлия Крутиева
Холостяк-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 27.03.2020
пресс-служба канала СТБ
27 марта в эфир вышел четвертый выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».
Каждую неделю Макс устраивает Церемонию роз в тот момент, когда девушки меньше всего ее ожидают. И Таиланд не стал исключением. Для участниц неожиданностью было и то, что на этой неделе Холостяк
решил никому не давать роз до самой Церемонии.
Десять девушек и восемь роз. Домой оправиться должны две участницы? Однако нет.
В 4 выпуске отправить с проекта домой Макс решил Юлю.
Холостяк-10: кто покинул шоу в 4 выпуске от 27.03.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 3 апреля, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.