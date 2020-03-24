Холостяк-10: участница проекта Алина поразила Сеть снимком до похудения

24 марта 2020 23:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: участница проекта Алина поразила Сеть снимком до похудения
Холостяк 10 сезон участница Алина
пресс-служба канала СТБ

Участница романтического реалити СТБ «Холостяк-10» – Алина – не всегда была такой стройной и утонченной, какой зрители увидели ее в проекте.

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Девушка ошеломила сеть своим фото до похудения, где выглядит кардинально иначе. О своем максимальном весе и изменениях – холостячка рассказала в материале.

Когда Алине было 20 лет, ее вес составлял 67 кг. Благодаря тренировкам и правильному питанию девушке удалось не только скинуть 13 кг, но и удержать нормальный вес. Сейчас ее весы стабильно показывают – 53-55 кг.

Чтобы похудеть, я много занималась спортом, особенно кардио. Отказалась от сахара, чипсов и продуктов быстрого приготовления. При этом пила очень много воды, – вспоминает Алина. – Кроме того, перестала есть после 18:00. Сначала ввела для себя ряд ограничений, а когда вес стабилизировался, то по чуть-чуть начала употреблять привычную для себя еду в небольших количествах, уделяя внимания тому, как она приготовлена.

Холостяк 10 сезон участница Алина до и после похудения / пресс-служба канала СТБ
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Девушка гордится своим результатом и считает похудение огромным достижением. Однако отмечает, что если вы решили худеть - резко терять вес не стоит. Для поддержания стройной фигуры важно следить за питанием и регулярно заниматься спортом.

Сколько себя помню, я всегда была полненькой. Но все равно уверенной в себе! – улыбаясь, делится Алина. – Поэтому придерживаюсь мнения, что уверенность зависит не от того, сколько килограмм ты весишь, а как ты себя ощущаешь. Но все же ваш вес должен быть здоровым и не нести вреда организму.

Напомним,

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