Невеста Виктора Павлика рассказала об угрозах отца: У него ненормально с психикой

Недавно на странице невесты певца Виктора Павлика Екатерины Репяховой появилась фраза «Дом, в котором не суждено жить». Почему девушка написала это, стало известно в программе «Зірковий шлях» на канале Украина.

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала подробности финансового положения своего отца.

Это дом моего папы, – призналась Екатерина. – К сожалению, он стал банкротом, заложил дом в банк, и у нас его забрали. Мама в квартире, а папа – не знаю где.

Екатерина Репяхова с мамой / instagram.com/repyahovakate

Остаться без крыши над головой – это не единственная проблема в ее жизни. Оказывается, родной человек время от времени напоминает о себе, угрожая дочери.

У него не все нормально с психикой, – сказала об отце Екатерина Репяхова. – Он ненавидит своих детей, пытается забрать все, что у нас есть. Он называет маму ненормальной. Пишет на нее в прокуратуру, находит какие-то документы 10-летний давности, пытается ее в чем-то обвинять. Здоровый человек такого не сделает.

У родителей Екатерины Репяховой раньше было общее дело, теперь отец пытается ее обвинить и угрожает детям.

Напомним,