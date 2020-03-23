У Барбары Брыльской диагностировали рак: комментарий актрисы
78-летняя звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" борется со страшным недугом.
Ну и что? – ответила сайту СтарХит Брыльская. – Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время.
Однако к вечеру сама Барбара опровергла информацию о заболевании. Звезда заявила, что понятия не имеет, как подобные слухи могли появиться в СМИ. Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на телеканал "Звезда".
Нет, какой рак? Ой, боже мой, боже... Какие слухи странные.
Также актриса рассказала, что сейчас, в период пандемии коронавируса, она не выходит из дома, занимается кошкой. Иногда к ней приезжает сын и помогает ей в семейных делах.Джули Уолтерс.
Напомним,