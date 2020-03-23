У Барбары Брыльской диагностировали рак: комментарий актрисы

23 марта 2020 23:00 Юлия Крутиева
У Барбары Брыльской диагностировали рак: комментарий актрисы
Актриса Барбара Брыльска
КиноПоиск

78-летняя звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" борется со страшным недугом.

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У польской актрисы Барбары Брыльской диагностировали рак языка. О болезни она узнала несколько лет назад, и предпочитает на говорить на эту тему. Однако журналисты все же связались с Барбарой, и напрямую спросили, действительно ли у нее онкозаболевание.

Ну и что? – ответила сайту СтарХит Брыльская. – Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время.

Однако к вечеру сама Барбара опровергла информацию о заболевании. Звезда заявила, что понятия не имеет, как подобные слухи могли появиться в СМИ. Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на телеканал "Звезда".

Нет, какой рак? Ой, боже мой, боже... Какие слухи странные.

Также актриса рассказала, что сейчас, в период пандемии коронавируса, она не выходит из дома, занимается кошкой. Иногда к ней приезжает сын и помогает ей в семейных делах.

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О четвертой стадии рака ранее рассказала и актриса сериала «Все женщины – ведьмы» Шэннен Доэрти, также в своем заболевании призналась и звезда фильма «Гарри Поттер» Джули Уолтерс.

Напомним, 

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