В понедельник, 6 апреля, в 18:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий украиноязычной 40-серийной детективной драмы «Отважные» производства студии FILM.UA.Group по заказу канала «Украина».

Сериал расскажет о специальном подразделении полиции , которое занимается делами о домашнем насилии. Женское подразделение по противодействию домашнему насилию было создано на волне реформирования и улучшения работы полиции.

Возглавила его главная героиня – капитан полиции Инга Николаевна Долинская, которая несколько лет доказывала необходимость создания такого подразделения, разрабатывала основные принципы, на которых должна строиться его работа. Кандидатура Долинской была утверждена руководством городского управления национальной полиции. Но в МВД Украины работает ее бывший муж, полковник Кириченко. Мужчина осуществляет надзор за всеми инновационными проектами в полиции, одним из которых является женское подразделение по противодействию домашнему насилию.

Авторы этого проекта, по сути, лелеяли такую надежду, что благодаря картине социум начнет обращать внимание на проблему домашнего насилия, – рассказала актриса Ирина Лановенко, которая исполняет роль Инги Долинской. – Кроме этого, в картине интересно выстроенные параллели социальной, профессиональной и личной жизни героев. Если подытожить, скажем так – попадание наших героев в это подразделение обусловлено определенными обстоятельствами жизни, которые мотивируют их быть здесь.

Отважные: на канале Украина – премьера детективной драмы / пресс-служба канала Украина

А вот роль бывшего мужа Инги Долинской досталась популярному актеру Вячеславу Василюку. Актер уверяет: то, что его утвердили на роль Кириченко, было для него приятной неожиданностью, ведь в жизни он совсем не похож на своего персонажа. Однако самыми ценными для мужчины оказались нюансы этой картины:

Тема этого сериала очень актуальна. Потому что борьба с домашним насилием – это, возможно, каждое второе дело в полиции. Семейные отношения, насилие над женщинами и детьми – это будет актуально всегда, – комментирует актер Вячеслав Василюк. И добавил, что для него ценно то, что это украиноязычная картина. – Это действительно большой прорыв и наше достижение. Благодаря нашей власти и нашей стране. Я рад, что мы снимаем и большое кино на украинском языке, и сериалы для телевидения. Это большой успех!

Отважные: на канале Украина – премьера детективной драмы / пресс-служба канала Украина

В специальном подразделении работают еще три главные героини. Они помогают женщинам, детям и мужчинам, которые страдают от тирании, побоев, унижений или иных способов угнетения от близких людей. Полицейские не раз попадут в сложные и опасные ситуации, спасая жизни и восстанавливая справедливость.

Одну из этих героинь – Ульяну играет молодая популярная актриса Дарья Петрожицкая, которая признается – ее персонаж, как и все другие представительницы женского подразделения, имеет нелегкую судьбу и непростой характер, однако именно это привлечет внимание зрителя:

Я играю Ульяну – это девушка, которая идет против системы. И поскольку она не привыкла быть среди людей, с Ренатой, например, она пока не находит общего языка. Но это две личности, которые похожи между собой. К Инге же она относится с уважением. Видимо, поэтому помогла сделать так, чтобы это подразделение все-таки существовало. Конечно, пользуясь своими способами, ведь у нее всегда есть свои способы, а еще она вечно лезет куда не надо – в базу прокуратуры и так далее. И поэтому она против системы, она вечно с какими-то проблемами, лезет на рожон.

Отважные: на канале Украина – премьера детективной драмы / пресс-служба канала Украина

Также в фильме снялись Александра Гончарова, Александра Лютая, Виталий Деревянчук, Александра Польгуй, Александр Норчук, Андрей Мерзликин, Максим Канюка, Ангелина Степаненко, Владислав Гончаров и другие.

Режиссеры-постановщики – Максим Гуленко и Павел Мащенко. Оператор-постановщик – Владимир Остапец. Продюсеры – Виктория Корогод, Елена Канишевская, Оксана Туник, Ирина Костюк, Юлия Мищенко, Артем Стеценко, Сергей Демидов. Производством фильма занималась студия FILM.UA по заказу канала «Украина». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру первых серий 40-серийной картины «Отважные» в понедельник, 6 апреля, в 18:00 на канале «Украина» и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,