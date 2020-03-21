Холостяк-10: подробности 3 выпуска – первый поцелуй, полет на Boeing-737 и три выбывания
20 марта в 19:00 телезрители СТБ увидели третий выпуск романтического реалити «Холостяк-10».
В третьем выпуске три девушки получили возможность лично пообщаться с Максом. Ими стали: Даша, Дана и Аня.
Первой на свидание отправилась Даша. Более того, после выбывания Лены из проекта, этой девушке досталась чековая книжка желаний. Пара посетила сначала каток, ведь Макса привлекла в Даше ее спортивная закалка. И хоть они оба не умеют кататься на коньках, такое времяпрепровождение помогло Холостяку и участнице сблизиться. Вторая часть свидания прошла в романтической обстановке – в оранжерее.
Девушка не стала откладывать желания из чековой книжки на потом и реализовала одно из них в этот же вечер, а именно – обнять Холостяка. Однако самими объятиями не обошлось и Макс с Дашей поцеловались.
Мы встретились взглядами, и это случилось само по себе, – поделился Макс. – Мне понравилось.
Свидание заключалось в полете на авиасимуляторе Boeing-737. Макс увлеченно старался научить девушку основным азам, а Дана восхищенно слушала его рассказы и мечтала о поцелуе.
Всегда в мужчине привлекает, когда он умный, когда его интересно слушать, – отметила Дана. – Пусть даже он может рассказывать что-то, что ты не очень понимаешь, ничего страшного.
Мне даже не столько нравилось делать, сколько наблюдать, как за Максом, – призналась Аня. – Я не просто смотрю на него, а где-то даже любуюсь им.
Как будут развиваться отношения Макса с остальными участницами – смотрите каждую пятницу в романтическом реалити «Холостяк» в 19:00 на СТБ!
Напомним,