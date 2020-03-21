Ирина Дерюгина впервые призналась, что была 10 лет в браке после развода с Блохиным

Эксклюзивно в «ЖВЛ» легендарная гимнастка Ирина Дерюгина рассказала о чувствах к бывшему мужу Олегу Блохину, поразила признанием о еще одних длительных отношениях, рассказала о серьезных травмах.

Еще в три года Ирина Дерюгина решила – точно станет тренером, как ее знаменитая мама – Альбина Дерюгина. Но в гимнастический зал она пошла не сразу – сначала было хореографическое училище. Ирина Дерюгина – двукратная чемпионка мира и одна из самых титулованных гимнасток в истории этого вида спорта.

Однажды гимнастка получила тяжелую травму и ей сделали операцию, а найти лучших специалистов ей помог знаменитый футболист Олег Блохин. Так началась их история любви.

Он посоветовал мне врача, отвез к нему. Затем мы встретили вместе Новый год, – вспоминает Ирина. – У меня было воспаление мениска, перемотано колено, но мы протанцевали с ним 10 часов. А на третий день он пришел и говорит: «Я тебе делаю предложение.

Они поженились в 1978 году. Их пару называли самой красивой в спорте, у супругов родилась дочь. Дерюгина работала, воспитывала дочь и успевала помогать мужу с его карьерой. Она говорит - приложила максимум усилий, чтобы Блохин уехал в Австрию, а затем стал тренером в Греции: «Я могу сказать, что благодаря моему участию, Олег смог поехать в Грецию. Я умела решать вопросы, договариваться».

А в 2000 году пара официально развелась, потому что у Блохина появилась другая женщина.

Я устала, может сейчас и не расстались бы, – комментирует развод Ирина. – Тогда мне может не хватило опыта, терпения, мудрости, а сейчас я уже другая.

Вся семья Дерюгиных очень болезненно переживала тот период. Много лет спортсменка вообще избегала вопросов о личном. Однако впервые в «ЖВЛ» открыла еще один потрясающий факт про себя:

После Олега у меня был еще один муж. Брак длился 10 лет. Но я не хочу о нем говорить.

Гимнастка вспомнила и конфликт с Екатериной Серебрянской. В середине 90-х до Олимпийских игр Альбина и Ирина Дерюгины готовили Екатерину Серебрянскую, но незадолго до игр между двумя спортивными семьями возник серьезный конфликт. Как утверждает сама Ирина Ивановна, причиной стало объявление о выплате значительных премиальных за эту Олимпиаду.

Мы много работали с Катей, мы ее сделали, а потом она приходит к нам и говорит, что ее тренером будет ее мама. А нам сказала до свидания,

– комментирует конфликт Ирина.

Серебрянская на Олимпиаде-96 победила, а не так давно заявила, что из-за того конфликта ходила с телохранителями. Дерюгина улыбается и говорит - знает очень много подробностей тех событий, но не желает поливать грязью бывшую подопечную.

Напомним,