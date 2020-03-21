Ирина Дерюгина впервые призналась, что была 10 лет в браке после развода с Блохиным
Эксклюзивно в «ЖВЛ» легендарная гимнастка Ирина Дерюгина рассказала о чувствах к бывшему мужу Олегу Блохину, поразила признанием о еще одних длительных отношениях, рассказала о серьезных травмах.
Однажды гимнастка получила тяжелую травму и ей сделали операцию, а найти лучших специалистов ей помог знаменитый футболист Олег Блохин. Так началась их история любви.
Он посоветовал мне врача, отвез к нему. Затем мы встретили вместе Новый год, – вспоминает Ирина. – У меня было воспаление мениска, перемотано колено, но мы протанцевали с ним 10 часов. А на третий день он пришел и говорит: «Я тебе делаю предложение.
А в 2000 году пара официально развелась, потому что у Блохина появилась другая женщина.
Я устала, может сейчас и не расстались бы, – комментирует развод Ирина. – Тогда мне может не хватило опыта, терпения, мудрости, а сейчас я уже другая.
Вся семья Дерюгиных очень болезненно переживала тот период. Много лет спортсменка вообще избегала вопросов о личном. Однако впервые в «ЖВЛ» открыла еще один потрясающий факт про себя:
После Олега у меня был еще один муж. Брак длился 10 лет. Но я не хочу о нем говорить.
Мы много работали с Катей, мы ее сделали, а потом она приходит к нам и говорит, что ее тренером будет ее мама. А нам сказала до свидания,– комментирует конфликт Ирина.
Серебрянская на Олимпиаде-96 победила, а не так давно заявила, что из-за того конфликта ходила с телохранителями. Дерюгина улыбается и говорит - знает очень много подробностей тех событий, но не желает поливать грязью бывшую подопечную.
Напомним,