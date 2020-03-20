Как выглядеть эффектно без страз и множества украшений

Любовь к стразам и блесткам, а также к большому количеству украшений можно заметить у женщин старше 35-ти. И чем взрослее они становятся, тем ярче их образ, тем больше лишних деталей.

Ведущий шоу «Місія: краса» и стилист канала «Украина» Ильяс Сахтара рассказал, как дамам перестать выбирать лишь кричащие наряды. Не каждая блондинка согласится, что она будет выглядеть эффектно, если наденет голубую однотонную блузку, темно-синие брюки и белые босоножки.

Если женщина блондинка, то голубой цвет для нее must have, – сказал Ильяс Сахтара. – А сочетание голубого и синего – это классика.

Еще одна особенность такого наряда – если брюки укорочены, то образ выглядит легче. Женщину хочется рассматривать, за ней интересно наблюдать. Простое сочетание, но в этом как раз секрет: нет отвлекающих деталей, однако присутствует недосказанность, о которой хочется узнать больше. Сразу чувствуется стиль и уверенность в себе. Ведь обилие деталей, ярких вставок, стразы и прочая мишура появляются из-за сомнений: на самом ли деле я красива. Не возникнет никаких сомнений, что вы эффектны и интересны.

Порой одежда людей перенасыщена деталями. Даже на одном платье у женщины могут быть и пуговицы, и контрастные бело-черные части, и полоска, и аппликация. Множество деталей создает хаос.

Еще одна ошибка, которую делают некоторые женщины, – это большое количество ярких акцентов в образе. Например, яркая блуза, пиджак с такими же вставками и к нему блестящее украшение.

Чтобы чувствовать себя уверенной и желанной, женщине нужно выбрать наполовину прозрачное платье красного цвета с тонким поясом и туфли пудрового цвета.

В таком платье женщина выглядит и романтично, и эротично, хотя мало кто осмелится его надеть.

Будто бы простое платье, ничего лишнего, но полупрозрачность показывает прелести женщины так, как нужно их показывать.

Напомним,