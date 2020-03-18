Есть ли будущее в отношениях, построенных на интиме
17 марта на канале 1+1 в эфир вышел новый выпуск романтического реалити-шоу «Одруження наосліп».
Быть замечательными любовниками в течение многих лет можно. Это ведь тоже отношения. Во взаимоотношениях ради секса нет ничего криминального, если это устраивает обе стороны. С другой стороны, нельзя сказать, что если отношения начались с секса, то невозможно перевести их в другую плоскость.
Психолог отмечает, что для перевода отношений с сугубо интимного формата к более глубокой любви возможно, если партнеры ценят друг в друге еще и другие качества: силу духа, доброту, ответственность. Проблемы возникают тогда, когда оба партнера скрывают свои истинные намерения, так как уверены, что только так могут получить желаемое.
Часто женщина с помощью секса хочет получить любовь, а мужчина с его помощью – секс. Я знаю случаи, когда девушки даже говорили, что «за» свободные отношения, хотя всем сердцем стремятся любви. Такие отношения приносят только страдания.
Напомним,