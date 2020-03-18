Есть ли будущее в отношениях, построенных на интиме

17 марта на канале 1+1 в эфир вышел новый выпуск романтического реалити-шоу «Одруження наосліп».

Психолог проекта Ирина Кириченко рассказала на примере пары, можно ли построить отношения только на интиме.

Быть замечательными любовниками в течение многих лет можно. Это ведь тоже отношения. Во взаимоотношениях ради секса нет ничего криминального, если это устраивает обе стороны. С другой стороны, нельзя сказать, что если отношения начались с секса, то невозможно перевести их в другую плоскость.

Психолог отмечает, что для перевода отношений с сугубо интимного формата к более глубокой любви возможно, если партнеры ценят друг в друге еще и другие качества: силу духа, доброту, ответственность. Проблемы возникают тогда, когда оба партнера скрывают свои истинные намерения, так как уверены, что только так могут получить желаемое.

Часто женщина с помощью секса хочет получить любовь, а мужчина с его помощью – секс. Я знаю случаи, когда девушки даже говорили, что «за» свободные отношения, хотя всем сердцем стремятся любви. Такие отношения приносят только страдания.

Психолог отмечает, что у каждого из героев нового выпуска были жизненные обстоятельства, которые искусственно возвели интимную близость на пьедестал. Анастасия не понимает, почему мужчины ее бросают, ведь она делает для них все и в конце концов решает стать секс-богиней. По ее мнению, только тогда ее начнут ценить, ведь для мужчин секс очень важен. Хотя на самом деле героине нужно лишь немного повысить самооценку. «Девушка подсознательно понимает, чего она хочет, но выбрала для этого неверный путь, который только усиливает страдания. А у Владимира длительный период времени секс был только по праздникам, «вишенкой на торте», и теперь он считает его гиперважным».

Напомним,