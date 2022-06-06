Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році

Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у році

Астрологи пророкують трьом знакам Зодіаку романтичний місяць.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

В останні кілька місяців ви з головою загрузли в роботі, так що вже наблизилися до небезпечного рубежу внутрішнього вигоряння.

Саме тому на початку літа Всесвіт готує для вас маневр: відразу кілька цікавих персонажів виявлять інтерес до спілкування з вами.

Вам вирішувати, наскільки далеко ви захочете зайти, і не буде нічого поганого, якщо вам захочеться влаштувати тестові побачення для кожного.

Тим, хто у стосунках, варто очікувати розпалу пристрастей через ревнощі партнера. Можливо, ви хотіли цього підсвідомо, тому спровокували прецедент.

Як би там не було, план спрацює, і на вашу пару чекає новий виток у відносинах - з бурхливим з'ясуванням відносин і примиренням.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей земний знак у перший місяць літа очікують захопливі експерименти у «дорослій» категорії любовних стосунків.

Порівняно з можливостями цього червня попередній досвід видасться ванільною прелюдією. Настав час дізнатися, яким бурхливим буває секс з великого кохання, і розкрити наново запити/апетити, про які ви і не підозрювали.

Ця історія може швидко перерости у щось більше або залишитися у форматі нестримної пристрасті, в якій комфортно обом, поки ви не вирішите визначитися. Тим Козерогам, хто не готовий пускатись у всі тяжкі в еротичних відкриттях, червень подарує шанси на нові зустрічі та радість перших побачень, щоб відволіктися від турбот дуже стресової весни та воєнного часу.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Повернення ретроградного Меркурія до нормального руху по небосхилу наділить вас рожевими окулярами — все навколо бачитиметься вам у позитивному світлі, у тому числі і початок відносин, про які зірки натякають вже зараз.

Чи то роман, чи просто флірт, чи стосунки з серйозною перспективою — цього місяця ви бачите в об'єкта кохання тільки добрі сторони і почуваєтеся принцесою в його присутності. І що особливо приємно — ви абсолютно праві.