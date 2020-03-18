Мама Евгения Сморигина назвала причину его заикания: Это ошибка программы мозга

В рубрике о роли матери в жизни известных мужчин программы «Ранок з Україною» на канале Украина юморист Евгений Сморигин продемонстрировал лиричность характера и рассказал, как благодаря маме стал успешным актером.

Евгений Сморигин – уникальный актер-юморист. Более 20 лет он смешит людей. В личных интервью Сморигин как правило такой-же, как и на сцене – веселый и сообразительный. Однако во время разговора об особенной и самой дорогой женщине – маме – актер открылся с другой стороны. Да и мама Евгения Сморигина Людмила Георгиевна всегда с трепетом относилась к младшему сыну. В 2 года он подхватил сложную вирусную инфекцию, а когда выздоровел, начал заикаться.

Я лечила его, возила к профессору, – комментирует мама Евгения Сморигина. – Она мне объяснила, что у него мысли опережают язык – он спешит, поэтому так получается. Это просто ошибка программы мозга.

Женщина старалась не обращать внимания и просила сына говорить медленнее, однако Евгений и покой были не совместимы. Сморигин признается – подростком он устраивал еще те «концерты», за что получал не гонорары, а плохие оценки от учителей. А вот мама поддерживала парня несмотря ни на что. Правда, другие родственники были против профессии юмориста.

Юморист Евгений Сморигин / пресс-служба канала Украина

Дедушка говорил: «Иди на завод – вот это профессия!» или «Ой, ой – артист наш! Когда ты наиграешься!?» Все вокруг так говорили, а мама – нет. Только поддерживала, когда мы получали новые победы, – поделился Евгений Сморигин. – А потом, когда пошли первые концерты и я за один из них принес месячную заработную плату мамы, все успокоились.

Евгений Сморигин с женой и детьми / пресс-служба канала Украина

Для Сморигина слава и популярность – уже давно не главное. Главное – его семья. Ради мамы актер может легко отказаться от дорогих корпоративов. А несколько лет назад Женя сделал просто невероятный сюрприз для нее. Под Новый год, узнав, что Людмила Георгиевна остается в праздник одна, артист отменил все концерты и сюрпризом приехал в Минск – это было настоящее счастье!

От неожиданности я даже расплакалась! – признается женщина. – Это было большое счастье – лучший Новый год за последние 20 лет! Мы провели вместе новогоднюю ночь, проговорили, вспоминая какие-то прошлые моменты.

На связи с мамой актер ежедневно. Они списываются в социальных сетях, говорят по телефону. С мамой Сморигин часто советуется по работе. И говорит о своей семье и троих детях.

Моя мама – человек, который всю жизнь, карьеру, работу посвятила не себе, а детям. Моя мама – герой для меня! В моей жизни все благодаря маме! Абсолютно все!

Напомним,