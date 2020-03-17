Від пацанки до панянки-4: участницы реалити пережили домогательства и изнасилования

Эксклюзив 17 марта 2020 21:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити пережили домогательства и изнасилования
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Героини реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» на всю страну рассказали, кто были их обидчики.

Читайте такжеЗакрывают небо, а ребенок должен вернуться: Тина Кароль о местонахождении сына во время карантина
Ученицы школы леди в прошлом неоднократно страдали от насилия в семье – их били и унижали собственные родители. Но впервые девушки признались, что также пережили домогательства и изнасилования. И чаще всего насильниками становились опять таки их родные люди.

Я бы хотела рассказать маме, но мне страшно, – призналась участница реалити «Від пацанки до панянки» Екатерина #Канарейка Устинова. – Боюсь, она не поверит, что ко мне в 14 лет приставал отчим. В то же время мне страшно, что разрушу их семью, они вместе уже много лет.

Від пацанки до панянки 4 сезон участницы проекта / пресс-служба Нового канала
Если у Кати #Канарейки дальше приставаний не зашло, то отчим новенькой «пацанки», тоже Екатерины, изнасиловал ее. Произошло это после пьянки, в соседней комнате той, где мирно спала мама девушки.

Это произошло, когда мне было всего 12 лет, – со слезами на глазах рассказала Катя Большакова. – Сначала я думала, что отчим только побьет меня, как всегда, и на этом все закончится. Но ничего не заканчивалось. Я не знаю, сколько это продолжалось. Мне нужно было кому-то рассказать эту историю, но я не смогла.

Читайте такжеАлла Костромичева не может долететь в Украину, а жить – негде: Заберите нас отсюда!
К откровенному разговору «пацанок» подтолкнула психолог реалити Нового канала Наталья Борисова. Вместе с преподавателями Школы леди она подготовила непростое испытание – по очереди ученицы подходили к телефону и слышали в трубке неприличные предложения от неизвестного мужчины. Это пугало их и таким образом возвращало к воспоминаниям тех злосчастных событий.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Первой трубку взяла Вика #Синяк, – объясняет Юлия #Бандитка Чигринец. – Но до конца она не дослушала. Расплакалась и сказала, что ей звонил ее насильник из детства Валера. Затем трубку взяла я. Там какой-то извращенец нес околесицу. Если бы я его увидела, то побила бы сразу.

Психолог «Від пацанки до панянки» объяснила девушкам, что насилие никогда не проходит бесследно, и в будущем сказывается на отношениях с мужчинами. 

Від пацанки до панянки 4 сезон психолог проекта / пресс-служба Нового канала

Оно рушит жизнь женщины, – говорит Наталья Борисова. – Вызывает у нее зажимы и страхи. Важно осознать, что о насилии молчать нельзя. Задача каждой женщины, которая когда-нибудь это пережила, рассказать об этом. В противном случае насилия станет только больше.

Что еще придется пережить «пацанкам» на пути к новой жизни? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним, 

Облако тегов

Новый Канал личная жизнь новости телешоу насилие сексуальные домогательства изнасилование Від пацанки до панянки-4

Материалы по теме

Холостяк: Ксения Бугримова с годовалым сыном стала заложницей на Шри-Ланке
Новости

Холостяк: Ксения Бугримова с годовалым сыном стала заложницей на Шри-Ланке
Маша Ефросинина об удивительной силе шестого чувства: У меня там мальчик
Новости

Маша Ефросинина об удивительной силе шестого чувства: У меня там мальчик
Отречение: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.03.2020)
Сериалы

Отречение: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.03.2020)
Доктор Вера: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 17.03.2020)
Сериалы

Доктор Вера: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 17.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK