Від пацанки до панянки-4: участницы реалити пережили домогательства и изнасилования

Героини реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» на всю страну рассказали, кто были их обидчики.

Ученицы школы леди в прошлом неоднократно страдали от насилия в семье – их били и унижали собственные родители. Но впервые девушки признались, что также пережили домогательства и изнасилования. И чаще всего насильниками становились опять таки их родные люди.

Я бы хотела рассказать маме, но мне страшно, – призналась участница реалити «Від пацанки до панянки» Екатерина #Канарейка Устинова. – Боюсь, она не поверит, что ко мне в 14 лет приставал отчим. В то же время мне страшно, что разрушу их семью, они вместе уже много лет.

Від пацанки до панянки 4 сезон участницы проекта / пресс-служба Нового канала

Если у Кати #Канарейки дальше приставаний не зашло, то отчим новенькой «пацанки», тоже Екатерины, изнасиловал ее. Произошло это после пьянки, в соседней комнате той, где мирно спала мама девушки.

Это произошло, когда мне было всего 12 лет, – со слезами на глазах рассказала Катя Большакова. – Сначала я думала, что отчим только побьет меня, как всегда, и на этом все закончится. Но ничего не заканчивалось. Я не знаю, сколько это продолжалось. Мне нужно было кому-то рассказать эту историю, но я не смогла.

К откровенному разговору «пацанок» подтолкнула психолог реалити Нового канала Наталья Борисова. Вместе с преподавателями Школы леди она подготовила непростое испытание – по очереди ученицы подходили к телефону и слышали в трубке неприличные предложения от неизвестного мужчины. Это пугало их и таким образом возвращало к воспоминаниям тех злосчастных событий.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Первой трубку взяла Вика #Синяк, – объясняет Юлия #Бандитка Чигринец. – Но до конца она не дослушала. Расплакалась и сказала, что ей звонил ее насильник из детства Валера. Затем трубку взяла я. Там какой-то извращенец нес околесицу. Если бы я его увидела, то побила бы сразу.

Психолог «Від пацанки до панянки» объяснила девушкам, что насилие никогда не проходит бесследно, и в будущем сказывается на отношениях с мужчинами.

Від пацанки до панянки 4 сезон психолог проекта / пресс-служба Нового канала

Оно рушит жизнь женщины, – говорит Наталья Борисова. – Вызывает у нее зажимы и страхи. Важно осознать, что о насилии молчать нельзя. Задача каждой женщины, которая когда-нибудь это пережила, рассказать об этом. В противном случае насилия станет только больше.

Что еще придется пережить «пацанкам» на пути к новой жизни? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,