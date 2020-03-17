Валерий Харчишин оказался в больнице с подозрением на коронавирус

Статистика заболеваний на коронавирус растет с каждым днем.

Во всем мире за последние несколько месяцев вирусом Covid-19 заболело более 170 000 человек. В зоне риска также оказался украинский певец Валерий Харчишин.

Об этом 45-летний артист рассказал на своей странице в Фейсбук. После поездки в Италию у Валерия появились первые признаки коронавируса.

Валерий Харчишин оказался в больнице / facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Медлить Харчишин не стал – сразу же обратился в страховую компанию, чтобы сдать тест на коронавирус. Он, к счастью, оказался отрицательным.

В результате, медики диагностировали певцу одностороннюю пневмонию. Валерию пришлось провести три дня в одной из больниц в Белой Церкви.

Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, согласно рентгену, у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви и в течение двух часов сквозь невероятные пробки любителей туалетной бумаги фаршированной гречкой, добираться до ближайшей Киевской больницы, чтобы лечить свою пневмонию, – рассказывает Валерий. – Во врем я моего трехдневного пребывания в Белой Церкви, ни одного нового «больного» до первого этажа назначенной больницы не привезли. Он был полностью пустой.

Валерий Харчишин оказался в больнице / facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Напомним,