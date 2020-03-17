Валерий Харчишин оказался в больнице с подозрением на коронавирус

17 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Валерий Харчишин оказался в больнице с подозрением на коронавирус
Певец Валерий Харчишин
facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Статистика заболеваний на коронавирус растет с каждым днем.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участниц реалити учили качать интимные мышцы
Во всем мире за последние несколько месяцев вирусом Covid-19 заболело более 170 000 человек. В зоне риска также оказался украинский певец Валерий Харчишин. 

Об этом 45-летний артист рассказал на своей странице в Фейсбук.  После поездки в Италию у Валерия появились первые признаки коронавируса.

Валерий Харчишин оказался в больнице / facebook.com/valeriy.kharchyshyn
Медлить Харчишин не стал – сразу же обратился в страховую компанию, чтобы сдать тест на коронавирус. Он, к счастью,  оказался отрицательным.

Читайте такжеВладимир Остапчук признался, ловит ли он хайп на семейной трагедии
В результате, медики диагностировали певцу одностороннюю пневмонию. Валерию пришлось провести три дня  в одной из больниц в Белой Церкви.

Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, согласно рентгену, у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви и в течение двух часов сквозь невероятные пробки любителей туалетной бумаги фаршированной гречкой, добираться до ближайшей Киевской больницы, чтобы лечить свою пневмонию, – рассказывает Валерий. – Во врем я моего трехдневного пребывания в Белой Церкви, ни одного нового «больного» до первого этажа назначенной больницы не привезли. Он был полностью пустой.

Валерий Харчишин оказался в больнице / facebook.com/valeriy.kharchyshyn
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Валерий Харчишин социальные сети здоровье Китай новости вирус коронавирус Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Алла Костромичева не может долететь в Украину, а жить – негде: Заберите нас отсюда!
Новости

Алла Костромичева не может долететь в Украину, а жить – негде: Заберите нас отсюда!
Срочно в гардероб: какие туфли выбрать на весну 2020
Lifestyle

Срочно в гардероб: какие туфли выбрать на весну 2020
Валерий Харчишин оказался в больнице с подозрением на коронавирус
Новости

Валерий Харчишин оказался в больнице с подозрением на коронавирус
Творожный завтрак с йогуртом за 10 минут (рецепт)
Еда и рецепты

Творожный завтрак с йогуртом за 10 минут (рецепт)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK