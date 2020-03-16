Владимир Остапчук признался, ловит ли он хайп на семейной трагедии
16 марта 2020 23:30
Ведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk
Шоумен рассказал, почему не считает развод трагедией.
Владимира Остапчука с Еленой Войченко, мол, он пытается хайпануть на семейной трагедии.Бывшая жена Владимира – Елена Войченко – на всю страну рассказала об изменах Остапчука. Она не умолчала о его обмане, унижениях и манипуляциях.
Но ведущий другого мнения.
Развод – это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос – зачем его тянуть дальше?– отмечает Владимир Остапчук в интервью программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».
Владимир Остапчук и Елена Войченко / instagram.com/olenavoychenko/
Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на канале «Украина» или тем, что провел Евровидение, – поразил признанием шоумен. – Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе.
Ведущий Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
Мы нормально общаемся, я бываю у детей, – убеждает Остапчук. – Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко.
Владимир Остапчук и Елена Войченко с сыном / instagram.com/vova_ostapchuk
Мы не говорим на эту тему,– заявил Остапчук.
Напомним,