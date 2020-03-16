Владимир Остапчук признался, ловит ли он хайп на семейной трагедии

Шоумен рассказал, почему не считает развод трагедией.

Многие пользователи в сети осуждают развод Владимира Остапчука с Еленой Войченко, мол, он пытается хайпануть на семейной трагедии.

Но ведущий другого мнения.

Развод – это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос – зачем его тянуть дальше?

– отмечает Владимир Остапчук в интервью программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

Владимир Остапчук и Елена Войченко / instagram.com/olenavoychenko/

Но любознательные украинцы работают лучше любого детектива. В СМИ уже давно обсуждают, что женская рука на фото, которое опубликовал Остапчук в своем Инстаграме, принадлежит его новой пассии. Зовут ее Кристина, ей 33 года, и она работает нотариусом. Но комментировать это Владимир не хочет. И чем больше молчит – тем больше ажиотажа вокруг его персоны.

Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на канале «Украина» или тем, что провел Евровидение, – поразил признанием шоумен. – Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе.

Ведущий Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Бывшая жена Владимира – Елена Войченко – на всю страну рассказала об изменах Остапчука. Она не умолчала о его обмане, унижениях и манипуляциях.

Мы нормально общаемся, я бываю у детей, – убеждает Остапчук. – Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко.

Владимир Остапчук и Елена Войченко с сыном / instagram.com/vova_ostapchuk

Ведущая Мария Мельник откровенно спросила у мужчины, платит ли он алименты, однако отвечать на этот вопрос Владимир не захотел.

Мы не говорим на эту тему,

– заявил Остапчук.

Напомним,