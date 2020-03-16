Від пацанки до панянки-4: участниц реалити учили качать интимные мышцы
Участниц «Від пацанки до панянки» отправили к сексологу, чтобы раскрыть их женственность.
Нашим ученицам стоит научиться правильно воспринимать свое тело. Уметь следить за интимным здоровьем, понимать свои желания и не стесняться их, – говорит второй заместитель директора Школы леди Ирина Зайцева. – А также они должны знать, как интеллигентно общаться на интимные темы.
Я опытная в этих делах, – признается Влада Роговенко. – Знаю, что такое анальные шарики, и как их использовать. У меня куча вибраторов, почти мини-магазин. Я удовлетворяю себя постоянно. Поэтому хорошо знаю свое тело.
Я давно знала, что можно прокачивать интимные мышцы, – заявила Маша #Стрипуха Переселкина. – И попробовала бы. Но большая часть из нас не готова к этой теме. Считаю, что это смешно.
Почему девушки так испугались деликатной темы – узнаете сегодня, 16 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки-4» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,