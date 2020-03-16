Від пацанки до панянки-4: участниц реалити учили качать интимные мышцы

16 марта 2020 16:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участниц реалити учили качать интимные мышцы
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Участниц «Від пацанки до панянки» отправили к сексологу, чтобы раскрыть их женственность.

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Каждую неделю с «пацанками» из реалити Нового канала занимается психолог, а преподаватели Школы леди вкладывают в них все свои знания. На пятой неделе проекта пришло время раскрыть женственность грубых «пацанок». А помогут в этом уроки сексуального образования.

Нашим ученицам стоит научиться правильно воспринимать свое тело. Уметь следить за интимным здоровьем, понимать свои желания и не стесняться их, – говорит второй заместитель директора Школы леди Ирина Зайцева. – А также они должны знать, как интеллигентно общаться на интимные темы.

Від пацанки до панянки 4 сезон выпуск 5 / пресс-служба Нового канала
Урок у девушек вызвал шок. Они сразу обратили внимание на раздаточный материал: презервативы, фалоимитаторы, анальные и вагинальные тренажеры.

Я опытная в этих делах, – признается Влада Роговенко. – Знаю, что такое анальные шарики, и как их использовать. У меня куча вибраторов, почти мини-магазин. Я удовлетворяю себя постоянно. Поэтому хорошо знаю свое тело.

Від пацанки до панянки 4 сезон выпуск 5 / пресс-служба Нового канала
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Но не все девушки чувствовали себя так уверенно. Многие смеялись, краснели, закрывали глаза и не хотели слушать преподавателя. А когда сексолог предложила «пацанкам» заняться интимным фитнесом, те и вовсе впали в ступор.

Я давно знала, что можно прокачивать интимные мышцы, – заявила Маша #Стрипуха Переселкина. – И попробовала бы. Но большая часть из нас не готова к этой теме. Считаю, что это смешно.

Почему девушки так испугались деликатной темы – узнаете сегодня, 16 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки-4» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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