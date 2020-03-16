Голливудский красавчик Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

В личной жизни известного британского актера снова произойдут перемены.

Эти перемены, к счастью, будут позитивными. Во второй половине 2020 года Джуд Лоу в шестой раз станет папой.

Сам актер эту информацию пытался от публики скрыть. Но не получилось. Вывести Джуда на чистую воду удалось папарацци.

На днях фотографы застали Лоу вместе с женой Филипой Коэн во время прогулки по одной из улиц Лондона.

На снимках Филиппа изображена в свободной одежде, под которой уже можно разглядеть ее небольшой беременный животик.

Но вот если для Джуда Лоу малыш станет шестым ребенком, то Коэн станет мамой впервые. Отметим, пара поженилась в апреле 2019 года после четырех лет отношений.

Напомним,