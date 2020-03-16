Голливудский красавчик Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
В личной жизни известного британского актера снова произойдут перемены.
Сам актер эту информацию пытался от публики скрыть. Но не получилось. Вывести Джуда на чистую воду удалось папарацци.
На днях фотографы застали Лоу вместе с женой Филипой Коэн во время прогулки по одной из улиц Лондона.
Но вот если для Джуда Лоу малыш станет шестым ребенком, то Коэн станет мамой впервые. Отметим, пара поженилась в апреле 2019 года после четырех лет отношений.
Напомним,