В «Рассмеши комика» новый ведущий: кто заменит Игоря Ласточкина?

12 марта 2020 22:00 Юлия Крутиева
В «Рассмеши комика» новый ведущий: кто заменит Игоря Ласточкина?
В «Рассмеши комика» новый ведущий: кто заменит Игоря Ласточкина?
пресс-служба канала 1+1

Сегодня, 12 марта, гостьями студии «Сніданку з 1+1» стали юмористы Евгений Кошевой и Юрий Ткач. Звезды поделились интересными подробностями о двух ближайших премьерах от студии «Квартал 95» на «1+1».

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Кроме новой судьи, напарницы Евгения Кошевого, рядом с которым кресло заняла эпатажная украинская артистка Оля Полякова, стало известно, что в «Рассмеши комика» и новый ведущий. А на замену Игорю Ласточкину пришел комик Юрий Ткач. 

Шоу «Рассмеши комика» выйдет в уже знакомом зрителям, не просто развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединятся в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей будут тратить на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Если участникам не удастся рассмешить звездных комиков, они будут вынуждены реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, из собственных карманов.

Новые судьи и ведущий проекта Рассмеши комика / пресс-служба канала 1+1
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Участниками нового сезона станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности, которые будут представлять такие города: Житомир, Сумы, Харьков, Киев, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Львов и Хмельницкий.

Не пропустите премьеру нового сезона «Рассмеши комика» – 14 марта в 18:30 на «1+1».

Напомним,

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1+1 Евгений Кошевой Оля Полякова Рассмеши комика Квартал 95 Игорь Ласточкин Юрий Ткач телешоу

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