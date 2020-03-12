В «Рассмеши комика» новый ведущий: кто заменит Игоря Ласточкина?
Сегодня, 12 марта, гостьями студии «Сніданку з 1+1» стали юмористы Евгений Кошевой и Юрий Ткач. Звезды поделились интересными подробностями о двух ближайших премьерах от студии «Квартал 95» на «1+1».
Шоу «Рассмеши комика» выйдет в уже знакомом зрителям, не просто развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединятся в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей будут тратить на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Если участникам не удастся рассмешить звездных комиков, они будут вынуждены реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, из собственных карманов.
Не пропустите премьеру нового сезона «Рассмеши комика» – 14 марта в 18:30 на «1+1».
Напомним,