Від пацанки до панянки-4: участница реалити побила стриптизершу
Между героинями реалити Нового канала – новенькой Катей #Катюшей Большаковой и Марией #Стрипухой Переселкиной – вспыхнул конфликт во время испытания четвертой недели.
Девушка такая же темпераментная, как другие ее одноклассницы. Неудивительно, что в первые дни своего пребывания в Школе леди она успела устроить драку.
Всю неделю меня раздражала одна из девушек, – рассказывает новая участница «Від пацанки до панянки». – Я пыталась терпеть, но во время последнего испытания взорвалась. Все началось со словесной перепалки, а потом переросло в драку.
Жалею, что не удержалась и так себя повела, – раскаивается Большакова. – Мне было очень страшно – я боялась, что преподаватели выгонят меня из Школы леди.
Это была первая неделя для Кати, – объясняет заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Давайте вспомним поведение девушек на их первой неделе. Да, она устроила драку. Но девушка просто пока не знает другого поведения. Именно поэтому ей надо остаться в Школе леди.
Как надолго задержится новенькая? И удастся ли Кате исправиться? Смотрите в следующих выпусках реалити «Від пацанки до панянки» по понедельникам в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA!