Від пацанки до панянки-4: участница реалити побила стриптизершу

Эксклюзив 12 марта 2020 16:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница реалити побила стриптизершу
Участницы «Від пацанки до панянки» 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Между героинями реалити Нового канала – новенькой Катей #Катюшей Большаковой и Марией #Стрипухой Переселкиной – вспыхнул конфликт во время испытания четвертой недели.

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Только успели участницы шоу «Від пацанки до панянки-4» привыкнуть друг к другу, как к ним пришла новенькая – к ученицам школы леди присоединилась 22-летняя Екатерина #Катюша Большакова из Николаева. 

Девушка такая же темпераментная, как другие ее одноклассницы. Неудивительно, что в первые дни своего пребывания в Школе леди она успела устроить драку.

Всю неделю меня раздражала одна из девушек, – рассказывает новая участница «Від пацанки до панянки». – Я пыталась терпеть, но во время последнего испытания взорвалась. Все началось со словесной перепалки, а потом переросло в драку.

Участницы «Від пацанки до панянки» 4 сезон / пресс-служба Нового канала
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Набросилась #Катюша на Марию Переселкину, которую из-за ее профессии прозвали #Стрипухой. А подрались девушки в ресторане, которым, согласно заданию преподавателей, должны были руководить.

Жалею, что не удержалась и так себя повела, – раскаивается Большакова. – Мне было очень страшно – я боялась, что преподаватели выгонят меня из Школы леди.

Участницы «Від пацанки до панянки» 4 сезон / пресс-служба Нового канала
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Педагоги решили дать девушке второй шанс. Что неудивительно, ведь возможность исправиться другим ученицам они давали не один раз, и даже не два.

Это была первая неделя для Кати, – объясняет заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Давайте вспомним поведение девушек на их первой неделе. Да, она устроила драку. Но девушка просто пока не знает другого поведения. Именно поэтому ей надо остаться в Школе леди.

Как надолго задержится новенькая? И удастся ли Кате исправиться? Смотрите в следующих выпусках реалити «Від пацанки до панянки» по понедельникам в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA!

Участницы «Від пацанки до панянки» 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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