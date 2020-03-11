Снежана Бабкина впервые показала сына после тяжелой болезни
11 марта 2020 16:00
Юлия Крутиева
Снежана Бабкина с сыном
instagram.com/snezhana_babkina
В начале марта семья Бабкиных столкнулась с серьезной проблемой.
С температурой выше 41 в реанимацию попал старший сын Снежаны и Сергея Бабкиных
. После обследования Артуру поставили диагноз воспаление легких с осложнениями.
В реанимации 13-летний мальчик пробыл неделю. Вчера Артура перевели в стационар. Об этом рассказала Снежана в своем Инстаграм, опубликовав несколько фото сына.
Сергей Бабкин с сыном / instagram.com/snezhana_babkina
Сейчас Артур чувствует себя намного лучше. Он самостоятельно передвигается, и, как ранее сообщала Бабкина, начал нормально питаться.
Всем добрый день! У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! – сообщила Снежана в Сети. – Спасибо Вам за поддержку и миллион добрых сообщений.
Снежана Бабкина с сыном / instagram.com/snezhana_babkina
Напомним,