Снежана Бабкина впервые показала сына после тяжелой болезни

В начале марта семья Бабкиных столкнулась с серьезной проблемой.

С температурой выше 41 в реанимацию попал старший сын Снежаны и Сергея Бабкиных . После обследования Артуру поставили диагноз воспаление легких с осложнениями.

В реанимации 13-летний мальчик пробыл неделю. Вчера Артура перевели в стационар. Об этом рассказала Снежана в своем Инстаграм, опубликовав несколько фото сына.

Сергей Бабкин с сыном / instagram.com/snezhana_babkina

Сейчас Артур чувствует себя намного лучше. Он самостоятельно передвигается, и, как ранее сообщала Бабкина, начал нормально питаться.

Всем добрый день! У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! – сообщила Снежана в Сети. – Спасибо Вам за поддержку и миллион добрых сообщений.

Снежана Бабкина с сыном / instagram.com/snezhana_babkina

Напомним,