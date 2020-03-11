Официально! Группа «Время и Стекло» спустя 10 лет распалась: известны причины

Солисты группы «Время и Стекло» решили пойти по стопам Потапа и Насти.

Вчера Надя Дорофеева и Позитив выпустили клип на песню «Навсегда/Никогда», в котором многие их поклонники увидели намек на распад группы. В Сети тут же поднялась волна возмущения, что никто ничего не подтверждает и не опровергает.

Целый день публика ждала от Нади и Позитива опровержения данных слухов. Однако чуда не произошло. Сегодня утром артисты официально объявили, что группа «Время и Стекло» прекращает свое существование.

Музыканты опубликовали на официальном YouTube-канале группы видео, в котором рассказали о причинах распада и объявили дату своего последнего концерта.

В этом году нашей группы 10 лет. Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как «Время и Стекло». Как люди, которые всегда любили дарить радость, эпатировать, делать новое – мы всеми клеточками души чувствуем, что готовы к новому этапу, – говорит Надя. – Спасибо, что прошли с нами этот прекрасный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам.

Группа «Время и Стекло» / instagram.com/positiff

Позитив отметил, что они с Надей продолжат свою творческую деятельность по отдельности.

Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше, – говорит Алексей Завгородний. – Так должно быть, так всегда должно происходить... Для меня ВиС – это то, что я хотел сделать в творческом плане, на сцене.

Распад группы прокомментировала и продюсер Ирина Горовая. Она поблагодарила ребят за творчество, а также рассказала об их достижениях.

Надя, Леша.. Если честно, очень трудно подобрать слова... правильные слова. Для меня вы не просто группа – вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съемок, концертов, примерок, поездок... десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллион часов душевных разговоров. Мне грустно, – пишет Горовая в своем Инстаграм. – Я не думала, что будет так тяжело – на съемках клипа «Навсегда никогда», когда мы смотрели все эти архивные кадры – на меня нашла такая ностальгия... сколько всего было за эти 10 лет! Мы воспитали целое поколение! Я хочу сказать вам ребята спасибо. За то, какие вы настоящие, искренние. За вашу преданность фанатам. За ваше рвение работать, писать песни, часами записывать песни на студии, чтобы вышел крутой результат. Отрабатывать крутые шоу-программы, дарить нам свою энергию, любовь, музыку.

Ирина Горовая вместе с группой «Время и Стекло» / instagram.com/gorovaya_irina

В ближайшие полгода дуэт будет находиться в большом туре с шоу «Финальные титры», после чего даст последний концерт, который состоится 11 сентября во дворце «Украина» в Киеве.

Это будет нестандартное шоу от нашей группы в абсолютно другом звучании. Но не могу я выдавать все сюрпризы!

– говорит Дорофеева.

Напомним,